北交所｜中國第三個證券交易所來了　一文助你看懂相關制度

9月3日消息，中國證監會召開新聞發布會就北京證券交易所有關基礎制度安排公開徵求意見。一文幫助投資者了解北京證券交易所制度。

上市公司從哪來？

以新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，提升了精選層的法律定位和功能。新增上市公司為在新三板掛牌12個月的創新層公司，試點註冊發行註冊制，各項安排與科創板、創業板保持一致，落實中介責任。

關於融資制度

採取小額、快速、靈活、多元的再融資制度，形成普通股、優先股、可轉債等融資工具，堅持市場化導向定價，對發行價格、規模不做行政干預。

哪種發行機制？

北京證券交易所引入授權發行、儲架發行等靈活發行機制。本次改革沒有增加北京證券交易所的發行上市條件，為實現平穩過渡，在公開徵求意見期間，證監會繼續受理審核精選層公開發行行政事務申請。

關於漲跌幅

北京證券交易所新股上市不設漲跌幅限制，上市次日起漲跌幅限制為30%。

和滬深交易所有啥區別？

北京證券交易所差異化的制度安排，突出市場特色，與滬深交易所錯位發展。一是市場功能方面，北交所服務創新型中小企業，服務對象更早、更小、更新；二是在制度安排方面，北交所制定契合中小企業的制度，堅持向滬深交易所的轉板機制；三是在市場運行方面，以合格投資者為主，投資者結構會與滬深交易所有差異。

對投資者有啥要求

根據北京證券交易所服務中小企業的特點，證監會將繼續堅持投資者適當性管理制度，防止投資炒作，引導形成長期理性的投資文化。證監會將根據北京證券交易所的建設發展情況以及需求，持續評估市場運行情況，不斷完善投資者適當性管理制度。

如何退市？

在尊重中小企業經營特點的基礎上，強化市場出清功能，建立差異化需求安排，北京證券交易所退市公司符合條件的，可以退到創新層和基礎層繼續交易，存在重大違法違規的，應當直接退出市場。

如何監管？

建立寬嚴適度的監管制度，強化監管執法，着力提高北京證券交易所公司質量，延續精選層市場特色，在股權制度、股份減持等方面形成差異化的制度安排，授權北京證券交易所根據實際情況提高各項制度的精準性。明確公司制的監管安排，北京證券交易所實行公司制，建立股東會、監事會等。