基建啟動水泥股能受惠　拆解四大範疇貼首選股｜伍禮賢

本欄兩周前指出，目前內地正開始進入基建的旺季，而一些基建的地方專項債券也開始陸續到位。另一方面，內地下半年在經濟增長方面仍面對一定的下行壓力，因此有機會在未來加大對基建力度的建設，並重點向投資者闡述本港上市三大基建股（中交建、中鐵、鐵建）的區別。

而近期，三大基建股表現強勢。那麼，基建高景氣階段除了基建股，還有什麼行業股份值得留意？其實，基建啟動之下，作為原材料需求的水泥股同樣受惠，而在過去的八月份，內地水泥價格亦出現明顯的升幅。

在本港上市基建板塊中，海螺水泥（0914）、華潤水泥（1313）以及中國建材（3323）為市場最為熱門的三大水泥股。三者之間，又該考慮什麼因素做出選擇，以下將會對此再作簡析。

基建啟動之下，作為原材料需求的水泥股會受惠﹙路透社﹚

海螺水泥收入及盈利較優

回顧過往財年，以收入規模而言，中國建材及海螺水泥可謂在行業中處於領先地位，兩者收入均超千億規模。今年上半年，中國建材、海螺水泥的營業收入分別為1,218.7億元人民幣及804.3億元人民幣，而華潤水泥的營業收入為201.8億港元，規模相對較小。

惟以盈利能力比較，中國建材、海螺水泥及華潤水泥上半年的淨利潤分別為79.6億元人民幣、149.7億元人民幣及36.3億港元。雖然中國建材收入規模最大，但淨利潤反而最少。三者依次的淨利潤率分別為6.5%、18.6%及18.0%。相比之下，中國建材的利潤率顯著低於其他兩者，最主要原因在於，中國建材除了做水泥銷售外，其在混凝土、新材料及工程服務等業務亦佔據較大比例，以今年上半年數據來看，單獨水泥所佔收入比例約為49.1%，不足一半；而海螺水泥在水泥（包括熟料）所佔收入比例約為62.9%，而華潤水泥的水泥銷售所佔收入比例則高達85.2%。因此，單從產品銷售類別而言，水泥價格的上升其實最有利華潤水泥，其次為海螺水泥，而中國建材則受惠相對較小。當然，水泥價格的上升亦會對其他非核心業務的產品價格，例如混凝土等帶來影響，最為準確的計算仍需納入相關考量。

水泥價格向上利好 惟要留意銷售地區

第二，雖然內地水泥價格向上，但不同銷售地區的受惠程度有機會不同。海螺水泥的水泥產品銷售較為集中在中部及東部（東部30.9%；中部32.7%；南部18.1%及西部18.4%）；而華潤水泥的銷售則集中在南部沿海地區（廣東38.4%；廣西31.1%；福建11.2%）；至於中國建材則較為均衡分佈在全國範圍。而按照上半年內地各省份的專項債發行來看，下半年發行餘額較高的地區包括海南、江蘇、浙江等省份，預料對海螺水泥、中國建材帶來的潛在利好最大。

第三，海螺水泥在財務架構上表現穩健，以上半年數據為例，海螺的資產負債率（總負債與總資產比率）僅為14.55%，而同期華潤水泥及中國建材分別為24.97%及63.79%。最後，在估值方面，三隻水泥股市盈率相若，若以股息收益率而言，華潤水泥以7.5厘的預期股息收益率居首，而中國建材及海螺水泥亦具約5.8厘及5.3厘股息收益率。

按照上述綜合比較，海螺除了具規模優勢外，其盈利能力及財務水平相對較優，息率亦穩定，投資者不妨視其為板塊首選。

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*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份