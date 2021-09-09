內地有城市實施限跌令　內媒﹕「攪局者」破壞市場交易秩序

房住不炒乃是內地房地產政策的核心方向，透過限價令等措施，促使內地居民在較低成本下，成功置業。部份發展商為確保旗下項目銷售成績較理想，利用以價換量方式加快銷售步伐。可是部份新樓庫存量較高的城市或地區樓價跌幅過快，導致個別發展商面臨資金壓力。據內地傳媒指出，部份三﹑四城市正實施逆向調控，透過政策制定的方式限制樓價下跌。

據《時代周刊》消息指出，近日長三角地區實施首張「限跌令」。江陰市住建局發布《關於進一步促進房地產市場健康穩定發展若干事項的通知》，要求商品住房實際成交價不可高於備案價格，嚴禁低價（如低於成本價﹑變相降價等）傾銷﹑打價格戰，堅決杜絕惡性競爭﹑降標降質﹑逾期交付等違規違法行為。

在此前昆明﹑岳陽﹑惠州及唐山等城市，已先後推出相關「限跌令」措施。

據《21世紀經濟報道》指出，「限跌令」反映出在內地強調控環境下，部份內地非熱點三﹑四城市成交持續低迷。房地產公司在「三條紅線」等措施約束下，資金壓力逐漸增加，以價換量成為發展商對策。可是在「穩房價﹑穩地價﹑穩預期」基調下，「限跌」又是另一個難關，內地樓市出現雙向調控時代。

報道亦引述易居研究院智庫中心研究總監指出，從樓價角度類似限價令是非常好導向，因無序下跌會引起惡性競爭，令市場交易陷入混亂。同時從實際過程而言，部份「攪局者」破壞市場交易秩序，導致交易的正常環節遭破壞，確要管控。

他又指出若房企無序降價，可能會引起業主反對，造成很多新的情況及問題。若房企無序降價，亦干擾營銷秩序，對同類房企發展帶來衝擊。