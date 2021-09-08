內房大洗牌　傳陷債務危機　日均1間公司破產

內地樓市今年急速降溫，房企壓力日漸增大，據內媒《時代周報》報道，截至今年9月5日，內地共有274間房地產公司發布破產文書，平均每日約有1間破產，當中不乏知名的公司。

報道指，從比例上看，中國房地產開發企業數量在10萬家左右，9個月破產270多家，破產房企主要以小微房企為主，屬於正常的優勝劣汰。

針對地產信用風險頻發，廣發固收首席分析師劉郁表示，2020年7月「三條紅線」監管後民營房企融資端顯著收緊，其中既有政策管控也有金融機構自發的風險偏好收縮，導致部分2015年至2017年大幅舉債槓桿較高的民營房企短期承擔了較大的資金鍊壓力，如果遇到債務集中到期未能滾續，同時資產轉讓不及時，則較容易引發信用風險。

但在內地推出「三條紅線」，收緊房企監管後，小微房企的信用風險亦逐漸蔓延至大型房企，華夏幸福及藍光發展，均飽受財困。當中，華夏幸福截至9月4日累計未能如期償還債務本息合共878.99億元（人民幣，下同），藍光發展截至9月3日累計到期的未能償還的債務本息金額，合共186.64億元。此外，陽光100中國今年8月亦曾公布，公司2億美元可轉換債券或構成違約。

融創中國（1918）董事局主席孫宏斌上月在中期業績發佈會上，更以「慘烈」形容下半年房市，甚至稱「除了我們以外都有可能爆煲」。

報道又指，資料顯示，今年9月內地房地產公司即將迎來又一個償債高峰，債券到期總規模高達838.5億元；下一個償債高峰將出現在2022年3至4月，到期規模分別為1,039.4億及940.6億元。