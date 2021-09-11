香港麥當勞要暫停供應脆香雞翼　又一個全球航運業出問題嘅寫照！

脆香雞翼迷注意，香港麥當勞要暫停供應你的最愛食品！全球航運業供應的缺口日益增加，導致脆香雞翼要暫別麥當勞的香港分店。

為何會出現這情況？麥當勞在其Facebook內解釋，不穩定國際航運影響供全球供應鏈，結果脆香雞翼要較遲到港。

在脆香雞翼在麥當勞暫別之時，如何可以滿足到一班脆香雞翼既fans？麥當勞就話麥炸雞會全力替補，並且用應援價就可以食到麥炸雞。

唔知一班脆香雞翼既fans，能否以麥炸雞一解對脆香雞翼既思念呢？

年初薯餅供應較緊張

其實供應鏈出現混亂既情況，已發生了一段時間，令到餐廳食肆的食材供應變得不慘。麥當勞便在今年初時指出，因美國船期問題導致薯餅供應較緊張，客戶可以選擇轉為粟米，當時已引起不少消費者長嗟短嘆。再之前則發生新地上無花生碎。

食材暫時供應不足，非單是香港食肆面對的困難。在上月中時，台灣麥當勞一度無法向顧客供應薯餅。

供應鏈亂作一團，與新冠肺炎疫情在全球持續傳播，導致部份港口遭到當地政府封閉，大量貨櫃班輪無法入港上落貨不無關係。加上去年有部份班輪為趕及按時進入下個港口，放棄裝載貨櫃離港，供應自然受影響。當全球運力供需進一步失衡，全球供應鏈自然無法正常運作。

除卻國際航運供需問題內，亦有涉及部份國家或地區則受到本地因素。英國脫歐後欠缺足夠貨車司機，結果當地麥當勞無法向客戶供應奶昔。

在全球航運出現不穩定時，仍能夠食到最愛的食物，定必要好好珍惜。