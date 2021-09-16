債券通｜渣打料未來5年撤南向額度上限　工銀料可收窄境內外息差

人民銀行及金管局昨日公布債券通「南向通」實施細節，將於下周五（24日）開通，每年額度5,000億元（人民幣‧下同），每日額度為200億元。渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，實施債券通「南向通」是內地開放資本賬重要一環，讓內地投資者得以恒常參與國際債券市場，又預期該計劃可讓內地相關人士，包括投資者及發行人更積極參與國際債券市場。

劉潔又指出，債券通「南向通」可以帶動資金流出境外，減輕資金流入帶來的壓力之餘，亦可以減輕人民幣升值壓力。

劉潔表示，每年5,000億元額度已等同累計的合資格境內機構投資者（QDII）額度的50%；預料未來3至5年，每日及每年額度上限將會撤銷。

工銀國際則指出，這次 「南向通」的開放範圍超預期，可投資的是在境外發行並在香港市場交易流通的債券，即除了包括在港的港元和人民幣債券外，也包括了美元或其他外幣的債券， 「南向通」開通，將爲境內投資者達至更多元化和更高收益的投資組合。

「南向通」將引導部分資金投資到境外人民幣債券，這將提升資金參與度，有助穩定和收窄境內外人民幣債券利差。同時，將爲香港債券市場引入增量資金，提升成交額，激活市場。這將有利吸引更多發行主體在香港發債融資和提升債券流動性，持續鞏固香港國際金融中心地位。