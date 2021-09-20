新地﹕從不贊成壟斷市場行為　主動配合政府參與土地共享計劃

日前《路透》報道，指出內地政府向本港地產商指出，包括將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞穩定的住房短缺問題，又指出遊戲規則已改變，不再容忍壟斷行為。消息觸發地產股今日全面下挫。新鴻基地產（0016）指出，近日關注到有媒體宣稱「中央政府向香港地産商施壓」。截至目前，新地從未收到媒體所稱的上述消息，新地亦從不贊成壟斷市場的行為。

新地一直履行在環境、社會及企業管治方面的承諾，主動配合特區政府，參與土地共享計劃以及建設大型過渡性房屋。

隨著國安法實施、新選舉制度的進一步落實，香港進入了「由治及興」的新階段，經濟持續復蘇，加上國家「十四五」規劃的支持，新地長期看好香港與內地的發展機遇，將繼續加大兩地投資，助力香港融入國家發展大局繼續貢獻力量。