立陶宛﹕中國手機內置審查功能　建議避免購買

撰文：伍玥
出版：更新：

立陶宛國防部因為一份政府報告認定這些設備具有內置審查功能，建議消費者避免購買中國手機，並建議人們扔掉他們現有的中國手機。

《路透社》報道，立陶宛國營網絡安全機構當地時間周二（9月21日）表示，中國智能手機巨頭小米在歐洲銷售的旗艦手機具有檢測和審查「Free Tibet（自由西藏）」、「台灣獨立萬歲（Long live Taiwan independence）」或「民主運動（democracy movement）」等詞彙的內置功能。

立陶宛國防部國家網絡安全中心在報告中說，小米的Mi 10T 5G手機已經為「歐盟地區」關閉該功能，但可以隨時遠程開啟。

「我們的建議是不要購買新的中國手機，並儘可能快地處理掉已經購買的手機，」立陶宛國防部副部長Margiris Abukevicius在介紹該報告時告訴記者。

截至發稿，小米沒有對此發表任何回應。

立陶宛國家網絡中心的報告還指出，小米手機在向新加坡的一個服務器發送加密的手機使用數據。報告稱，還在中國華為的P40 5G手機中發現一個安全漏洞，但在中國一加手機（OnePlus）中沒有發現安全漏洞。

華為駐立陶宛的代表對此回應稱，其手機不會向外發送用户數據。

立陶宛進出口受打擊　疑涉台灣設處風波立陶宛外長：對台來往供民主政體參考　望成應對威權侵犯轉折點斯洛文尼亞總理致函歐盟成員國支持立陶宛與台關係　中方回應
小米
Huawei（華為）
發表評論...