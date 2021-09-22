立陶宛﹕中國手機內置審查功能　建議避免購買

立陶宛國防部因為一份政府報告認定這些設備具有內置審查功能，建議消費者避免購買中國手機，並建議人們扔掉他們現有的中國手機。



《路透社》報道，立陶宛國營網絡安全機構當地時間周二（9月21日）表示，中國智能手機巨頭小米在歐洲銷售的旗艦手機具有檢測和審查「Free Tibet（自由西藏）」、「台灣獨立萬歲（Long live Taiwan independence）」或「民主運動（democracy movement）」等詞彙的內置功能。

立陶宛國防部國家網絡安全中心在報告中說，小米的Mi 10T 5G手機已經為「歐盟地區」關閉該功能，但可以隨時遠程開啟。

「我們的建議是不要購買新的中國手機，並儘可能快地處理掉已經購買的手機，」立陶宛國防部副部長Margiris Abukevicius在介紹該報告時告訴記者。

截至發稿，小米沒有對此發表任何回應。

立陶宛國家網絡中心的報告還指出，小米手機在向新加坡的一個服務器發送加密的手機使用數據。報告稱，還在中國華為的P40 5G手機中發現一個安全漏洞，但在中國一加手機（OnePlus）中沒有發現安全漏洞。

華為駐立陶宛的代表對此回應稱，其手機不會向外發送用户數據。