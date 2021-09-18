立陶宛外長：對台來往供民主政體參考　望成應對威權侵犯轉折點

立陶宛外交部長蘭德斯貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）於美東時間9月17日表示，立陶宛與台灣深化往來關係，不是為了對抗中國（大陸），而是務實的作法，他承認立陶宛感受到來自北京的脅迫及在其經濟上施加的極大壓力，但他同時在華盛頓感受到清新的氛圍，證明立陶宛並不孤單，並認為立陶宛對於當前國際情勢的因應，或許可以作為民主體制應對威權侵犯的轉折點，可供未來其他民主國家遭遇類似狀況時的守則。



台媒「中央社」報道，此刻正在美國華府訪問的貝爾吉斯是在參與智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的一場視訊研討會時，做出以上表示。

貝爾吉斯強調，立陶宛與台灣決定互設代表處，是極具意義且透明的選擇，與近年立陶宛決定在澳洲、韓國設大使館的決定一樣，都是務實的作法。他解釋，長期來說對商業有益，立陶宛的企業與民主體制國家或該國企業簽訂契約，可以獲得保障，不會因為你的議員邀請維吾爾人在會議上發言而遭到任意制裁。

至於來自中國（大陸）的壓力，貝爾吉斯承認短期來說是個問題，但立陶宛最大的問題則是在供應鏈，作為一個小國、小型經濟體，確保供應鏈安全是極大挑戰，因此這次在華府他也和美方談到這個議題。但法國、德國甚至美國都面臨相同的問題，特別是在半導體方面，民主國家在同一條船上，必須共同思考解決方案。