羅致光倡政府研強積金強制轉年金　學者稱難執行甚至引起訴訟

想退休生活過得安心，財務上若能作出完善安排，自然有利較容易實踐有關目的。現行的強積金制度，以及近年力推的年金計劃，皆可為僱員退休後提供財務資源保障。勞工及福利局局長羅致光接受本地傳媒訪問時，提出可以考慮將已退休僱員強積金強制轉成年金。對於羅致光的說法，學者認為對方只是單單提出意見而已，實際上或難以執行；又指出目前本港退休制度不俗，惟最理想是實施全民推退保障計劃。



羅致光提及就MPF及年金三大方案

羅致光於訪問中指出，政府仍須繼續加強退休保障工作，又指出須研究加強與公共年金與強積金配合。在訪問中他提出三個方案，包括是否強制退休員工將強積金轉成年金，亦可將強積金自動轉成年金，若退休者不願意可自行再提取。第三種方法是維持現時情況，用不同方法鼓勵更多人購買年金。

對於羅致光的說法，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人、中大（深圳）高等金融研究院客座講師李兆波認為，對方應該只是「講下」，純粹提出一些意見出來討論。他指一旦涉及「強制」等細節就有爭議，執行上都有困難，甚至會掀起訴訟，「香港不是計劃經濟，有啲人會想拎啲錢（強積金）自己靈活運用，有人可能想畀下一代。」笑言情況就如好似財政司司長陳茂波派消費券，「佢（當初）都估唔到老人家會拎唔到。」

李兆波指，年金制度涉及財金概念，局方可先與財經事務及庫務局，「我估佢冇......有啲似自掃門前雪」。他認為，現時退休制度尚算不錯，「有錢人自己搞掂啦；有樓冇錢嘅就逆按揭；冇嘅就靠政府接濟，不過最理想就係推行全民退保，但又涉及不同問題。」

業界稱兩項MPF與年金大方向一致

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強指出，強積金及年金的大方向一樣，皆為儲蓄退休工具。兩者分別在強積金參與供款的僱員，可於65歲退休時考慮一筆過，或不以一筆過方式將戶口內資金取出，取出資金並無固定年期。

至於年金的操作，是前期進行儲蓄，至後期時能設定收取款項時間，如十年﹑二十年，甚至終生取款方式，收取相關款項至相關人士離世。有關安排可讓取款人領取穩定的生活費。