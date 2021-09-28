羅致光倡政府研強積金強制轉年金　勞工界反彈：畀打工仔自己揀

隨著本港人口老化，如何保障大批退休人士的生活成重要議題。勞工及福利局長羅致光接受專媒訪問時提出，當下屆政府取消強積金對沖後，需研究加強公共年金與強積金配合，包括將強積金自動甚至強制轉為年金。他解釋，隨著退休人數增加，若不將財產演化成穩定收入，他們退休後會不願意消費，社會整體經濟會因此收縮。

根據羅致光2015年出任局長前在扶貧委員會諮詢文件中介紹其公共年金計劃方案，計劃可由政府或法定組織營運，推行初期、如首3年長者自願參與，3年後可考慮是否強制累積強積金超過15年的退休人士參與。積金局非執行董事、勞聯主席林振昇認為，每個人退休計劃不同，強制MPF轉年金社會必有爭議：「唔反對（年金）作為選擇，如果強制就有問題。」



勞福局局長羅致光。(資料圖片)

數字顯示，截至今年8月底，香港年金計劃的保費總額約89億，低於3年前推出時的100億發行限額，顯示港人參與公共年金意欲仍未普及。

羅致光在訪問中提到，公共年金制度推出3年，應探討強積金與年金加強配合可行性，包括研究是否強制退休員工將強積金轉成年金；或將強積金自動轉成年金，退休者不願意購買年金時才自行提取強積金；或維持現狀，再用不同方法鼓勵更多人購買年金。

羅致光憂退休金沒變穩定收入 退休人士「不敢洗錢」

羅解釋，若社會未來有3成多人口是退休人士，但他們沒有將退休金變穩定收入（即年金），只有數百萬元退休金，便可能造成很多人「不敢洗錢」、不願消費現象，經濟下行壓力將會很大。

下屆政府探討 取消強積金對沖修例不留與年金掛鈎伏筆

不過，他直言年金工作與目前勞福局沒直接關係，勞福局料明年提交立法會的取消強積金對沖修例，亦不會留下強積金與年金掛鈎的伏筆，因現屆政府不能趕及探討，但下屆政府應研究有關退保制度。

其實，羅致光在2015年12月未擔任勞福局局長前，在扶貧委員會《退休保障前路共建諮詢文件》中亦曾提出類似概念。當年本港還未有公共年金，他就提出其公共年金計劃概念，建議參加者先付出一筆資金、如強積金權益或個人儲蓄等，並按平均壽命及既定利率，轉化成每月可提供給參加者的特定金。

2015年提出供強積金逾15年退休人士 應研是否強制轉年金

他當時指由於此類產品於私營市場上不多，建議計劃可由政府或法定組織營運。計劃推行初期（例如首三年）由長者自願參與，日後（例如三年後）可考慮是否強制累積強積金超過15年的退休人士參與。符合資格的年金計劃參加者仍可領取綜緩、長者生活津貼或高齡津貼，不過每月發放的年金將被視為收入計算，而基本計劃及額外遺產計劃的參加者於

當時扶貧委員會認為其年金概念值得進一步探討，但須詳細研究推行計劃的先決條件，包括政府角色、所涉公共財政承擔、是否強制執行年金化、應否提供保證回報等。

積金局董事會非執董、勞聯主席林振昇認為，強制性的做法不理想。（資料圖片／楊嘉朗攝）

勞聯林振昇：人人退休計劃不同 強制必有爭議

積金局非執行董事、勞聯主席林振昇認為，目前強制金計劃下，打工仔年滿65歲後可選擇一筆過或分期提取權益，每個人的退休計劃不同，強制轉年金社會必有爭議：「唔反對（年金）作為選擇，如果強制就有問題。」他又說，部分基層工友的強積金戶口金額較少，再轉去年金，變相再減少一筆錢。林說，針對退休保障，坊間有不同投資計劃，認為相比起強制轉年金，政府應提供更多全面資訊，讓市民按自己所需，及早準備。

勞顧會勞方委員、工聯會九龍東總幹事鄧家彪亦指，如強制轉為年金，社會會有反彈、爭議。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄧家彪：強積金係基層人生最大嚿錢，轉年金要有誘因

勞顧會勞方委員、工聯會九龍東總幹事鄧家彪亦指，如強制轉為年金，社會會有反彈、爭議，直言強積金對不少基層而言是「人生最大嚿錢」，不是人人捨得轉為年金。他建議，政府推行計劃時，除了應基於自願性原則外，亦應講解清楚計劃吸引力、回報，提供更多誘因，吸引市民參加。

民主黨指不應剝奪市民選用強積金權利：唔好打劫市民荷包

民主黨勞工及福利政策發言人冼卓嵐批評，羅致光倡議等同將打工仔血汗錢變成所謂退休福利，而年金應是自願性選項而非強制被轉，政府不應剝奪市民選擇如何使用強積金權利。

冼卓嵐表示，現時強積金平均結餘為約260,000元，一位65歲男性若將所有結餘轉為年金，預計每月只獲發放1,508元，僅比生果金多出33元，質疑以現今香港物價，每月僅1,500元收入能對退休人士有少保障。冼促請羅致光加快處理取消強積金對沖，而非「打劫市民荷包」將強積金強制轉為年金。