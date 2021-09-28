內地限電｜東北三省蠟燭生產廠：一周內訂單量翻數十倍

最近中國多地拉閘限電引發熱議，東三省所受影響更為嚴重，當地的居民為了應付停電，已經開始採購蠟燭備用，有蠟燭生產廠家稱蠟燭訂單量一週內暴漲了數十倍，其中大部分訂單均來自東三省。



紅星新聞網9月28日報道，多位東三省的居民均指出，無論是小區還是工廠的停電，大多都是「突如其來」，且停電時長不定。另有居民指出，目前當地已出現囤積蠟燭的現象。

「限電風波」下的東三省

居民：從未想過城市用電會如此緊張

鋼鐵、水泥、電解鋁、電石、燒鹼都是高耗電產業，也是此次限電潮中受到衝擊較大的行業。

9月27日，王師傅到了瀋陽市冀東水泥廠的值班室後才知道「限電」了，他身後的機器於昨天就已停止了運轉。

類似王師傅一樣所在工廠因限電停工的情況並不罕見。瀋陽另一家水泥廠負責人李倩也告訴紅星新聞記者，目前廠裏處於「限電」的狀態，但並非完全停電。李倩表示，按照目前工廠收到的通知，9月27日至30日，李倩廠裏的生產線需要全部停掉。不過廠裏的照明、開火都能正常進行。「按照要求，用電負荷不超過15%。但是既然出了這個政策，就肯定有他自己的考量。」李倩說。

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受影響的不僅僅是高耗能的工廠。今年9月初，大一新生吳茜從老家遼寧本溪來到北京一所大學讀書。當家鄉發生「限電潮」時，她正在學校軍訓。

「前兩天突然就在網上看到了有關東北限電的消息，我就特別擔心還在老家的父母。」第一時間，吳茜就給家裏打了通電話，但幸好家中暫時未受到影響。「只不過爸媽還是收到了限電通知，說可能隨時都會斷電拉閘，居民需要做好準備。」

吳茜稱，她家住通化的父母，在9月26日看到了一則通知。該通知系吉林市新北水務有限公司在9月26日晚官方微信發布的公告，稱按照國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有序用電精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，這種情況將持續到2022年3月份，停電停水變為常態。

拉閘限電之下，蠟燭成剛需

蠟燭生產廠家：一周內訂單量翻數十倍，庫存已清空

囤積好蠟燭，是出現斷電城市居民眼下的剛需。

家住瀋陽渾南區的市民周先生，自家裏9月23日發生接連停電情況後，便開始大量採買家用蠟燭。但據周先生表示：「小區周邊的小賣鋪蠟燭已經變得緊缺，有時候去晚了都買不到。」

周先生告訴紅星新聞，停電以後蠟燭幾乎成了每個家庭的剛需。加之未來停電情況的不確定性，不少人已經開始囤積蠟燭，也因此導致小區周邊蠟燭有小幅度的漲價。

「超市買不到，我就在網上下單了，目前家裏已經放了一箱蠟燭，總共有30多根。」周先生表示，目前網上訂購蠟燭尚且影響不大，還能準時發貨且價格也比超市便宜。

就此，《紅星新聞》也從某網購平台多家售賣蠟燭的廠商處了解到，近期網購蠟燭的訂單量的確有所增大。一家位於浙江金華的蠟燭網購平台回應紅星新聞表示，目前廠家還有一定的蠟燭存貨，但由於其生產廠家也面臨限電困難，因此出現了一定程度的生產緊張，平台也出現了一定的補貨難。

該網購平台的客服人員表示，近期的確出現了訂單量激增的情況，目前暫時還能正常發貨。但後期是否會有漲價以及正常發貨，則不太好說。

同時，浙江義烏一家蠟燭生產廠負責人也告訴紅星新聞，在近一周時間裏，工廠收到的訂單量已經翻了十倍不止，且訂單大多來自東三省。

「目前我們的存貨已經清空了，工廠也正在盡全力生產新的蠟燭。」該負責人表示，受拉閘限電因素的影響，這一周時間公司營業額迎來了激增，庫存已經沒有了，而新的訂單量還在增加。但由於限電的要求，該生產廠也不時會陷入斷電停產的境遇，「我們也只能儘可能保障生產，在有條件的情況下生產更多蠟燭。」

至於後期是否會有漲價情況的出現，該負責人表示：「交給市場來決定。」