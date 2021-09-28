內地限電｜官媒：凸顯加快產業及能源結構升級的緊迫性

近期內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」，嚴重影響當地居民的正常生活。

國務院主辦的《經濟日報》今日（28日）發表評論文章稱，此次「拉閘限電」進一步凸顯中國加快產業結構、能源結構轉型升級的緊迫性；通過轉型升級切實把能耗降下來，才是高耗能企業應對限電調控的根本之道。



文章指，東北地區主要受煤炭供應不足的影響，這背後既有火電企業因煤價上漲導致的發電意願不足，也有因今夏持續發電使得煤炭庫存下降的因素。此外，發電機組停機檢修，風電、光伏等新能源發電出力不夠等，也影響了一部分電力供應。

與東北地區不同，南方地區限電的主要原因更多是出於實現「能耗雙控」年度目標的主動選擇。今年上半年，在中國單位GDP能耗同比下降2%的背景下，部分省份能耗雙控指標未能完成，甚至在能耗強度等關鍵指標上還出現了不降反升。

文章稱，一些地方出台限電措施時已充分考慮到經濟運行實際，通過分級分類等精準舉措，力求實現「限電不拉閘」。當然，即便是再精準的限電操作，客觀上也會對企業個體生產造成影響。從這個角度看，通過轉型升級切實把能耗降下來，才是高耗能企業應對限電調控的根本之道。

文章最後稱，從長遠看，經濟穩定增長離不開能源消費，而實現碳達峰碳中和目標需要節能減碳，這是一個兩難的選擇。而此次「拉閘限電」引發強烈關注，進一步凸顯中國加快產業結構、能源結構轉型升級的緊迫性，也要求中國更加牢固樹立綠色發展理念，統籌推動減碳與發展。