東北限電｜手機僅2G信號、蠟燭瞬間斷貨　居民：出門要穿反光背心

本月下旬，內地東北多地出現拉閘限電，隨着消息過去數日，當地居民在限電下生活的詳情，也越來越多地曝光，例如有公司職員搜羅了周邊五公里的超市買蠟燭，卻發現許多地方已瞬間斷貨；有民眾手機只有2G信號，沒法上網；更有民眾表示自己生平第一次看到所在城鎮停電的樣子，形容當時漆黑一片，伸手不見五指，並建議友人出門要穿反光背心以免被撞。



停電首先令一眾上班族首當其衝，來自遼寧瀋陽的包一倩（化名）上周五（24日）正在大東區一個物流園區的物業公司上班，當時隨着一聲「啪」，她眼前的電腦屏幕以及室內的所有燈光悉數熄滅，也沒來得及保存電腦內的文件。幸好其重啟後只需要重新複製粘貼，工序並不繁瑣，為此在不用工作下，她反而暗暗高興起來，在接下來的時間或玩手機或與同事聊天，只有公司項目主任忙得不可開交，需不斷與來電查詢的業主們打交道，等到他忙完，包一倩他們才知道是電業局拉閘，而非只是公司電線的問題。當晚，一位同事還在朋友圈吐槽，說自己為回家足足要爬29樓。

為防拉閘，包一倩的公司周一（27日）不讓開燈。（新京報）

翌日，包一倩的公司又一次停電，幸而今次他們獲提前一小時通知，有點時間準備，「要不電梯裡困了人，就麻煩了」。事前，包一倩對東北停電一事一無所知，直到看到「東北停電」出現在微博熱搜前，她都沒有想到這麼嚴重。現時，其所在小區雖然尚未停電，但家中也一直備有應急燈，她亦將充電寶備好了電，冀能萬無一失。

除了影響工作，限電潮也打亂了居民的生活，但同時亦為此帶來了過往沒有的體驗。例如上周四（23日），瀋陽萬科新里程小區原定會辦一場居民活動，先是帶小朋友們玩遊戲、給居民發奶茶，最後再放一場電影，讓居民們放鬆放鬆。可是意外的黑暗來到後，計劃仍要繼續，物業只好找來了發電機，讓100多名業主在兩盞應急燈光的幫助下，在小廣場上看完兩部電影，同時亦保證了小區內的所有電梯的運轉。

另一方面，為保證現場安全，職員還到處搜羅蠟燭，可是掃了周邊五公里的超市後，發現很多地方瞬間就斷貨，最後他們只買到500支左右。而當晚，放眼望去小區，一個個窗口在黑色中透出一點橘光，這都是居民的蠟燭。

此外，黑龍江的王愛玲表示，她生平第一次看到所在城鎮停電的樣子，形象其晚上漆黑一片，伸手不見五指，從山上看，整座城鎮猶如消失般，「感覺就是完全被遺忘和拋棄」。她還特意叮囑友人出門要穿反光背心，不然在路上很易被撞到。帶著子女游泳時突然踫上斷電斷水的大薇薇亦稱，當時孩子們渾身濕漉漉，驚慌得不知所措，她只能告訴他們「應該是外星人來了」。林涵則指，她周日（26日）下午遭遇突然停電時，手機只有2G信號，只能接打電話而沒法上網。

馬路如虎口，瀋陽的劉梅梅就在停電後的道路上遇到不小驚嚇，上周五，由於路燈沒開，她需一路摸黑開車，可突然有人在人行橫道上走，嚇得我一腳剎車。翌日，由於紅綠燈都停電，她又需在十字路口承受20多分鐘的堵車。