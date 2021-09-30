資深美股投資者警告﹕目前美股泡沫　較史上兩次大股災前更瘋狂

美國傳奇投資者、GMO聯合創始人兼首席投資策略師Jeremy Grantham表示，美國股市正處於一個比1929年股災和2000年網路泡沫破裂之前更瘋狂的泡沫之中。



《新浪財經》今日（30日）報道，現年83歲的Jeremy Grantham曾因準確預測三次重大市場泡沫為華爾街熟知，被譽為「泡沫預言家」。1989年日本資產泡沫破裂前三年，他已清倉日本資產果斷離場。2000年網路泡沫及2008年金融危機前夕，他就警告市場即將見頂，最後一一應驗。

2021年7月份時，Jeremy Grantham就曾經發出警告稱，史上最長牛市瀕臨尾聲，警惕多資產泡沫破裂。

當地時間周二（9月28日）Jeremy Grantham表示，股市泡沫的終結「就像殺死一個吸血鬼」，因為市場信心十足，對任何壞消息都不予理會。

不過，Jeremy Grantham表示，這種情況不會永遠持續下去，他預計未來幾個月將出現大幅下跌。

Jeremy Grantham說，美國股市正處於「巨大的泡沫」中，Jeremy Grantham說：「在我看來，這比1929年和2000年更瘋狂。」

Jeremy Grantham說，他認為標普500指數未來幾個月可能下跌10%或更多。他指出，所謂的米姆股票、特殊目的收購公司（SPAC）和加密貨幣的流行表明，金融市場過於自信，即將下跌。

但Jeremy Grantham表示，無視周圍的壞消息，吸血鬼般的股市可能會持續一段時間。

他說：「市場太樂觀了，即使數據與之相反，就像今天這樣，市場也沒有理會。因此，對於利率正開始上升，他們會說不必擔心。因此，對於美聯儲開始談論縮減債券購買，他們只是聳聳肩。」

Jeremy Grantham表示，股市在2020年6月就出現了泡沫，自那以來標普500指數已經上漲了約40%。他說，沒有人能準確預測泡沫何時會破裂，但他補充說，「現在任何時候」都可能發生。