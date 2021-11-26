港股恒指大跌│只是開始？印度神童新預言這月股市爆破！倡2類投資

【印度神童最新預言2021／港股／加密貨幣／Bitcoin比特幣】港股今日（11月26日）大跌市，半日跌超過526點（跌2.13%），貼近24,000點關口，引起關注。

針對經濟股市，印度神童阿南德（Abhigya Anand）於9月發布的預言影片及文章中，點出經濟泡沫關鍵點很可能是在明年3至4月間，形容這次爆破「爆炸性非常大」。他亦有專門提到加密貨幣走勢及前景，更預計加密貨幣價格會在11月底前破紀錄，但在這個時間點後會有大回調，甚至泡沫破滅！



即睇港股恒指走勢跌成點▼▼▼

+ 2

印度神童阿南德於9月21日發布的最新預言影片及文章中，預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」，又罕有提及比特幣Bitcoin等加密貨幣，指加密貨幣價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。

即睇印度神童預言經濟股市、加密貨幣泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

+ 13

印度神童之前影片有提及2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

+ 12

不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

印度神童最新預言！點名中國將受主要影響 明年初有震驚全球災難



除了經濟股市及加密貨幣，阿南德今次9月21日發布的最新文章及影片，亦點名指中國及美國等地都有很多影響，更明言中國會是主要受到影響的國家，並預言2022年3月至4月會有一場系統性災難「震驚所有人」，其言論引起網民關注和猜測。

即睇印度神童最新預言2大重點！究竟對中國有什麼影響？影響又持續多久？▼▼▼

+ 8

印度阿南德於今年6月在短片談及新冠疫情時，亦曾點名指雖然不能百分百確定中國發生了什麼，但不認為中國目前是絕對安全。

印度神童於之前的影片中，歸納了今日出現問題的兩大原因，以及解決方法▼▼▼

+ 26

其實阿南德於之前的預言短片中，已多次提到不認為疫苗能解決疫情，而他於最新預言短片中，強調自己並非反對接種疫苗，但重申疫苗非解決問題根本方法。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

+ 6

惟亦毋須過份悲觀，事關阿南德之前已提出了7大解決辦法▼▼▼

+ 17

印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。