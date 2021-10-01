保利協鑫目標在10月公布去年全年業績及年報　以及今年中期報告

自今年4月1日起停牌，以待刊發去年全年業績的保利協鑫（3800），周四（30日）發出公告，指出正與核數師國富浩華合作完成去年全年業績及年度報告審計，經與國富浩華討論後，目標於2021年10月刊發去年全年業績及年度報告，以及今年中期報告。

公司於公告內又指出，在各重大方面的業務營運均如常進行，稱董事會有信心，核數師在核數函中提出的關注事項對公司正常業務運作並無重大影響；又指出整體上擁有可行及可持續的業務，及將全面遵守上市規則第13.24條的經營規則。

公司亦表示，會盡快將就法務會計師的進一步核查發現另行刊發公告，緊接著刊發未披露的財務業績及報告，並向市場更新內部監控顧問國富浩華建議的執行情況。公司董事會相信，將會公布其認為對公司股東及投資者評估公司狀況而言，屬必要及適當的所有重要資料。公司會根據上市規則的規定，適時另行刊發公告，以知會股東及投資者任何重大進展。

已向聯交所提交內部監控顧問初步報告副本

公司又指出在今年7月26日，委任國富浩華為內部監控顧問，以對公司相關的內部監控系統及程序進行適當審查，及向公司提供其核查發現的書面內部監控報告。

內部監控顧問的審查範圍包括評估公司的一般企業管治﹑付款及採購程序﹑財務記錄及申報程序及投資程序。

公司已向聯交所提交內部監控顧問的初步報告副本，又指出接納顧問的核查發現及建議，並正採取措施跟進該等建議執行情況，待有關措施完成後，將進一步向聯交所及市場提供最新資料。