能源危機響警號！　OPEC秘書長警告全球油氣投資太少

石油輸出國組織（OPEC+）秘書長巴爾金都（Mohammad Sanusi Barkindo）近日表示，除非全球加大對新石油和天然氣開發的投資，否則消費者應做好迎接更頻繁能源短缺的準備。「歐洲和世界許多地區的能源危機響起警鐘，」他說，「這一切都歸咎於整個油氣行業的投資問題。」

今年以來，在2020年疫情中暴跌至歷史性低點的石油和天然氣價格因需求大增、庫存短缺出現了超出預期的價格反彈。國際油價攀升至三年來最高水平，歐洲能源市場的天然氣、碳價、電價均躍升至創紀錄水平。

能源轉型加重石油公司壓力

《華爾街日報》周日（10月3日）報道稱，巴爾金都認為，過去對新化石燃料的投資不足，以及當前進一步遏制該領域新投資的壓力，導致了供應減少，進而加劇能源市場的波動。他表示，2020年石油和天然氣投資下降了20%，並且這發生在行業還未能完全彌補2015至2016年低油價周期中投資不足的背景下。「我們需要更多的投資以恢復石油生產的周期。」

他說，能源轉型的目標也令政府和石油公司承受巨大壓力，要求其將資金從油氣開發轉向可再生能源。「一場全球性的反對石油行業的運動，正在將投資者擠出石油和天然氣領域。」

巴爾金都增加石油天然氣投資的呼籲，發生在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）舉辦前夕。今年11月，COP26將在英國格拉斯哥舉行，各國政府將商討如何進一步加大氣候行動力度，降低温室氣體排放，以達成控制温升的既定目標。