歐洲正陷入能源危機　影響或擴至全球？｜國際晨報

不斷創新高的天然氣價格正把歐洲拖入一場能源危機，但美媒更認為，這場危機也將降臨至世界其他地區。



過去幾周以來，整個歐洲的天然氣供需失衡問題加劇，電價上漲之下，除對缺電、無暖過冬的擔憂，各國各類食物包裝亦受影響。德媒認為，天然氣價格飛漲的核心原因之一是亞洲強勁需求。歐洲電費高企背後，除天然氣短缺和再生能源供應不足外，還有人將矛頭指向歐盟排放交易體系（Emissions Trading System）。

美國肥料製造商CF Industries宣布旗下2間英國工廠需無限期暫停生産、可能導致英國在14天內糧食短缺後，英國隨即在21日與企業達成幫助工廠復產的協議。一波未平一波又起，英國石油公司（BP）這時候又傳出鬧油荒的壞消息。

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英國鬧油荒

由於受包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及英國脫歐在內的因素影響，英國重型貨車司機短缺，導致國內燃油及商品供應鏈受到影響，民眾聽聞消息後爭先搶購汽油，這令事態變得嚴重。

英國石油公司26日稱旗下近三分一的油站已無主要汽油供應後，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）呼籲民眾正常地採購燃油，稱國內汽油沒有短缺問題，又批評汽油短缺恐慌是「人為製造的情況」。政府27日又再宣布有需要時將出動軍隊運送燃油。

影響或擴至全球

彭博社27日指，除歐洲外，其他地區國家也將在這個冬季面臨天然氣價格飆升的影響。報道稱，在中國，包括陶瓷、玻璃和水泥製造商在內的工業用戶可能透過加價來應對天然氣價格飆升的影響，巴西家庭將面臨價格高昂的電費，而巴基斯坦或孟加拉這種國家，則可能因負擔不起燃料而陷入經濟停頓。

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