恒大IPO前亦陷危機　獲彤叔大劉力撐　許家印「專心打牌」贏信任

中國恒大（3333）近年涉足各行各業，如新能源汽車、旅遊、體育、金融、健康養老等業務，以求轉型成為一間綜合企業，惟身陷債務危機，恒大最終都要開始「拆骨重組」，惟「出閘脫腳」，擬以200億元出售50.1%恒大物業的交易宣布告吹，復牌後股價再碰壁！



最終恒大能否渡過今次難關，仍有待內地當局「拍板」。回顧恒大發跡史，集團亦曾兩次資金短缺的危機，每次均憑創辦人兼董事長許家印「八面玲瓏」的手腕，安然渡過。



許家印出身貧苦，《許家印：苦難是我珍貴的財富》一書中形容他勤奮好學，是一個「拼命三郎」，曾任工廠車間主任，領導300多名職工；工作多年後更毅然辭職，南下尋求發展機遇，由一名普通業務員做起，先後協助中達公司老闆發展鋼鐵及內房業務，用僅僅兩年半時間，就為賺取兩億元人民幣。

1997年3月，許家印離開鵬達，成立廣州恒大實業有限公司。其創業生涯可算是順風順水，兩年左右恒大地產已從2000多家廣州房企中脫穎而出，成為廣州地產10強。發展之快亦令許家印雄心壯志，2007年決定將地產業務重組，並在港上市。

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2007年許家印決定將地產業務重組，並在港上市，一度成中國首富。（資料圖片）

首次IPO失敗 致資金缺口逾百億人民幣

當年他引入多個機構投資者，包括德意志銀行、美銀美林、瑞信及淡馬錫等，以優先股、抵押貸款等方式，籌集約10億美元資金擴大土地儲備；2008年3月，恒大地產以4,578萬平方米土地儲備，據書中紀錄，市場當時對其估值高達1,200億至1,300億元，意味一旦成功上市，許家印身價可達800億元。

惟2008年爆發金融海嘯，全球金融危機「殺埋身」，上市計劃成泡影，恒大資金亦出現問題，書中引述許家印，「沒有如期上市，公司資金缺口達100多億元（人民幣），可想而知恒大處境。但我心裡對局勢是有底的，我還沒有到賣土地和工地的地步。」

令他如此「有底氣」，主要有兩個原因，據 《地產狂人許家印》描述，一是恒大手中仍有不少項目，通過「開盤必特價，特價必升值」策略促銷，恒大中止上市約一周後，就將位於廣州金沙洲的「御景半島」以七折促銷，2008年全年恒大均推行大幅降價策略，大量資金回籠。

「鋤Dee會」成許家印白武士

許家印亦有意通過上市解決問題，書中透露，恒大當時仍需「救命錢」，引述許家印稱「恒大暫停IPO後的三個月，我主要的精力都在香港，差不多可以說在那裡上班了，瘦了四、五斤。」

他留在香港相信是要尋找香港一班「大孖沙」的協助。許家印在內地售樓時，經常請英皇娛樂旗下明星代言，因此認識了英皇董事局主席楊受成，通過他介紹更認識到新世界（0017）創辦人鄭裕彤。

據報許家印不時參與彤叔的「鋤Dee」牌局。網上有一說法，指楊受成叮囑曾許家印要專心打牌，「牌局見人品」，不可談半句自己的生意，三個月裡，許家印幾乎每周都去淺水灣道12號報到，風雨無阻，二人成為好友，「鋤Dee會」更成為許家印的「白武士」。

恒大IPO前亦陷危機，終有港獲港大孖沙撐場，得以平安渡過。﹙資料圖片﹚

上市當日「星光熠熠」

翻查當時報道，「彤叔」力撐下恒大重啟IPO；「彤叔」通過周大福以1.5億美元入股，佔當時公司股份3.9%；時任華人置業主席劉鑾雄亦認購5,000萬美元股份，二人入局令市場恢復信心，連同其他機構，許家印籌集逾5億美元資金，加上鄭裕彤投資近8億元人民幣於恒大旗下兩個項目，債務危機得以舒緩。

恒大當時國際配售超購約11倍，公開發售超額認購約46倍，凍資逾264.84 億港元，最終以3.5元定價。上市儀式當日更「星光熠熠」，新世界「彤叔」及其兒子鄭家純、「大劉」劉鑾雄，以及中渝置地主席張松橋等都有出席，是少有齊集眾多「鋤Dee會」成員的公開活動。

恒大借殼「回A」失敗

捱過這一關，乘住內地房地產市場發展，恒大急速發展，許家印亦希望「複製」在港上市一役，短時間內籌到大舉資金。2016年9月，於內地上市的深深房宣布重組，擬以發行A股股份或支付現金方式，購買恒大地產100%股權，若收購完成恒大可「借殼」於A股上市。

為達合規要求，恒大先後引入約1,300億元人民幣戰略投資，還承諾5年不減持股份、不質押融資，5年內每年現金分紅等。惟當局一直都未有批准，深深房停牌4年2個月、1,514天後雙方宣告終止重組。

恒大於「回A」失敗後，1300億人民幣戰略投資者，其中863億戰略投資者質與恒大簽訂補充協議，同意不要求進行回購，並繼續持有恒大地產權益。（網上圖片）

「三條紅線」 構最難過的一關

「回A」失敗，雖然大部分投資者沒有因此「離場」，繼續持有權益，市場相信重組終止不會對資金鍊造成影響。惟恒大近年強調業務多元化，涉足地產、新能源汽車、物業管理、網絡、房車寶、恒大童世界、恒大健康及恒大冰泉等八大產業。

對公司來說多元化是件好事，業務不再局限於「內房」一項，但短時間內急速發展，碰上內地加大力度執行「房住不炒」政策，「三條紅線」進一步收緊融資，如何降負債，就成為絕大多數內房，包括恒大的首要任務。

恒大先後採取的措施包括與戰投簽署協議轉為普通股、分拆物業及新能源汽車上市，以及配售新股份等，同時加快物業銷售，務求短時間內增加大量現金流，但措施似乎未能奏效，近日已多次傳出未能支付債息，甚至要「以樓代債」，有投資者更走到總部「維權」。

至於今次一眾大孖沙亦因投資恒大損手，如大劉單是投資在恒大的股份恐要輸逾百億元，似乎難望「鋤Dee會」再出手拯救。市場下一個關心，或許是誰來當許家印的白武士，是國企，還是恒大破產收場？

詳細報道：華置減持恒大1.09億股 年內或沽清7.51億股 埋單恐帳蝕108億