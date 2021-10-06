施政報告｜優化取消強積金對沖資助　消息：僱主頭3年炒人僅付3千

林鄭月娥在其任內最後一份《施政報告》稱會加強強積金退休保障功能，首要工作是在下個立法年度修例落實取消對沖。政府消息人士透露，在政府財政承擔大致不變下，將優化取消對沖下的僱主資助計劃，主要是簡化資助金額計算法，支援中小微企。當局將訂立50萬元界線，在落實取消對沖的頭9年，僱主每年遣散費或長期服務金支出的頭50萬元會「封頂」。例如在取消對沖頭3年，僱主只需負擔50%遣散費或長期服務金，金額「封頂」為3,000元，餘額由政府承擔。



林鄭月娥赴立法會宣讀施政報告。（李澤彤攝）

政府約329億元財政承擔大致不變

2021年施政報告在勞工政策方面著墨未算太多，其中一項與打工仔相關，是林鄭預計下一個立法年度修例，落實取消強沖「對沖」。根據較早前出爐的取消強積金對沖方案，政府會為商界提供25年的資助，分擔僱主在取消對沖後的遣散費及長期服務金，財政承擔約329億，而根據早前數字，政府的資助總承擔額為293 億元 （以2016 年的價格水平計算）。

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政府消息人士今透露，在財政承擔大致不變及維持25年資助期前提下，決定優化資助計劃，主要簡化資助金額計算方法，聚焦支援中小微企，訂立50萬元界線。在50萬元界線內，首9年僱主就每名僱員所需負擔的遣散費或長期服務金會「封頂」。

舉例而言，在取消對沖首3年，僱主只需負擔50%，金額「封頂」為3,000元，餘下則由政府承擔；其後隨年增加負擔比例及「封頂」金額，第10年起便不設「封頂」，直至第20至25年僱主承擔比例會是95%。

政府消息人士透露，在政府財政承擔大致不變下，將優化取消對沖下的僱主資助計劃。（梁鵬威攝）

遣散費或長服金「封頂」 餘額政府承擔

新方案下，公司1年內遣散費或長服金支出總額若不超過50萬元，取消對沖頭3年內解僱1名員工，原本需支付3.6萬元遣散費或長服金，以僱主負擔比率50%計亦應負擔1.8萬元，但由於首3年「封頂」金額為3000港元，僱主只需支付3000元，其餘3.3萬元由政府資助。

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9成中小微企每年遣散費或長服金支出不多於50萬 消息人士：資助讓僱主逐漸適應政策

消息人士解釋，優化方案大方向是主要增加初期的資助，其後逐步遞減資助，讓僱主可逐漸適應政策轉變，同時累積專項儲蓄戶口，新方案料可加強協助中小微企，因接近九成中小微企每年的遣散費或長服金，支出應不多於50萬元，會受惠於該界線內較高的資助。