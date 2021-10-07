施政報告︱陳智思：北部都會區可考慮融資　林鄭無表達過有意連任

行政會議召集人陳智思今日（7日）表示，施政報告中提到的北部都會區發展「有前途」，可透過融資等方式解決資金問題，強調仍有時間討論。他強調，特首林鄭月娥並無向其表達過連任的意願。



指下屆政府要處理多年累積的問題

陳智思今日出席香港期刊獎頒獎禮活動後見記者，提到北部都會區並非要短期內推出，相信項目成熟時可以透過融資等方式解決資金問題，最重要是計劃「有前途」，不擔心可行性，因為仍有時間和空間去討論具體做法。他又表示，反而擔心香港沒有願景，只顧保持現狀，周邊地區有許多競爭對手，需要新的動力容發展方向。

被問到新一份施政報告有不少項目需要較長時間完成，是否代表特首林鄭月娥有意欲爭取連任，陳智思指：「我所知道嘅係，林太非常之重視完成5年的工作，呢個係佢參選時嘅承諾。」

他認為，本港在國安法及完善選舉制度後，目前有機遇處理過去十多二十年來未有處理的矛盾，施政報告已就此提出方向，但有部分的確要留待下屆政府才可處理。「呢個絕對唔等於話佢係為咗下一屆（連任）去考慮，因為無論下屆邊個做特首，都要處理頭先我所講嘅問題。」他指，目前距離下屆政府上任仍有時間，相信下任特首不單是其個人，中央政府和市民都期待有能力的管治班子，處理多年累積的問題。

被問個人參選意願：梗係冇啦

陳智思又表示，林鄭月娥從來沒有向他表示要連任。「林太佢係希望喺餘下嘅時間，將原先承諾做到，任內對基本問題提出一啲方向。但佢從來冇表示過——至少冇向我表示過啦，係要去連任嘅。因為佢成日都同我哋講，佢𠵱家忙於處理香港嘅事情。」被問到個人參選意願，他指「我當然梗係冇啦」。

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指部分媒體資訊求快但流於片面

至於林鄭月娥有否對參選政綱「走數」，陳智思指目前政府已做到政綱內96%的承諾，算是不錯，相信在新環境下，下屆政府可加快落實政策的速度。他又認為過去社會「太多批判」，令官員都很謹慎、程序太繁複，期望可以精簡，否則香港發展再被拖慢，很大機會被其他地區超越。

陳智思在頒獎禮活動期間提到，現時傳媒追求將資訊快速傳播給讀者，但這些資訊往往流於片面，不再有時間分析複雜議題。他以「北部都會區」為例，昨日第一天得知這些計劃，尚未能完全吸收裡面的方案，何況是一般市民，只看到興建多少房屋、如何與深港合作的大標題。陳指，絕對明白現今傳媒沒有時間、沒有篇幅作報道，但這不利於社會討論，期待期刊能就本港不同複雜的議題，作更詳細、更深入報道。