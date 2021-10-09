爆倉事件餘波未來了　Archegos遭SEC調查是否涉市場操縱

基金公司Archegos在今年3月發生的「世紀大爆倉」事件，已經過去了大半年之久，但這起事件引發的餘波仍未消停。消息稱，美國監管部門正在調查這家由Bill Hwang管理的家族基金是否涉及潛在的市場操縱行為。

《財聯社》報道，知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在審查Archegos的交易活動，包括其是否隱瞞了對ViacomCBS和Discovery等上市公司的押注規模，以及其通過多家銀行購買同一家公司的大量股份，是否是為了避免觸發公開披露規定。

Archegos通過借入資金對一些上市公司進行集中持股，投資組合總價值超過1,000億美元。隨着Archegos所持部分股票大跌，其3月份出現爆倉，銀行發出追加保證金通知，隨後強行平掉了Hwang的持倉。

基金公司Archegos在今年3月發生爆倉事件，多間由其持倉的上市公司股價大跌，引發股市動盪。（資料圖片）

多間銀行累損失百億美元

包括瑞信集團、野村控股和摩根士丹利在內的貸款銀行損失超過100億美元，並引發內部調查和高管被迫離職。

與此同時，監管機構正在討論是否對讓Archegos這樣的家族理財室免受更嚴格監管的規定進行修改。

SEC主席Gary Gensler 今年5月告訴國會，在Archego爆倉事件後，可能需要對投資公司實施更嚴格的訊息披露法規。他後來表示計劃公開更多的行業數據。

這起爆倉慘案已招致全球監管機構的公開批評以及調查。美國司法部也對此展開了調查。

SEC啟動調查通常只是初步步驟，並不意味着Bill Hwang將面臨執法行動。Hwang尚未被指控存在不當行為。

不過這已不是Hwang第一次成為市場操縱調查的對象。2012年，在美國和中國香港有關部門進行了多年調查之後，SEC指控Hwang的前公司亞洲老虎基金（Tiger Asia）進行內幕交易和操縱中國銀行股。Hwang在沒有承認或否認不當行為的情況下了結了此案，亞洲老虎基金則在美國承認犯有電匯欺詐罪。當時，Hwang關閉了亞洲老虎基金，轉而成立了Archegos。