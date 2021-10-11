英國能源價格上限機制擠壓行業利潤　多家能源供應商倒閉

儘量全球能源危機加劇，原油和天然氣價格不斷上漲，但英國商務大臣誇西·克瓦滕（Kwasi Kwarteng）當地時間周日（10月10日）表示，英國政府仍將對能源價格設置上限，以保護消費者免受天然氣價格大幅上漲的影響。此舉引起大量能源公司的不滿，部分能源供應商已倒閉。

財聯社10月11日報道，「對我來說，維持這種保護是沒有任何商量餘地的。」克瓦滕周日表示，「儘管有些人敦促我提高上限，但我非常清楚要將他維持在此（水平），並且整個冬天都保持在這個水平。」

大量能源公司遊說約翰遜（Boris Johnson）政府提高能源價格上限，他們正面臨着投入成本上升的擠壓，許多小型能源公司已因此倒閉。英國天然氣批發價格在過去一年裏上漲了近6倍，給國內消費者和工業用户帶來了越來越大壓力。

英國能源價格上限涉及天然氣價格和電價等，由市場監管機構Ofgem每年調整兩次，明年2月和8月公布，分別於當年10月1日和4月1日生效。這種機制雖然在一定程度上保護了家庭，但大型企業遭受了更大沖擊。

從今年10月1日起，英國能源價格上限定為每年1,277英鎊，比4月份上限提高了139英鎊（12%），這是自2019年1月推出這項支持措施以來最大漲幅和最高水平。據行業諮詢公司Cornwall Insight Ltd.預測，如果能源危機繼續下去，預計明年4月價格上限不得不進一步提高30%。

克瓦滕稱，他希望向英國人確保，「我們已經建立了安全網，保護消費者不受今年聖誕節物價上漲的影響，並確保每個人都能得到他們需要的供應。」上周五，克瓦滕會見了能源密集型企業的代表，並表示他將努力緩解天然氣價格飆升給工業帶來的壓力。

造紙工業聯合會（Confederation of Paper Industries）總幹事安德魯·拉奇（Andrew Large）近日表示，「英國經濟面臨着高度通脹局面，（行業）成員們顯然將處於這樣一種境地——即他們必須盡力將這些成本轉嫁給消費者。」

由於無法在天然氣批發價格飆升情況下，維持政府設定的價格上限承諾，近幾周英國已有九家能源供應商倒閉，預計未來還會有更多能源企業倒閉。