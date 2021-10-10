全球能源危機大爆發 或成拜登政府核彈級危機｜伽羅華

受美聯儲將縮減買債規模、中國恒大債務危機惡化和全球能源危機等多重不利因素叠加，上周初美股表現持續低迷，眼看早前大行唱衰的圖謀又再得逞，周四迎來好消息，一直在參議院拉踞的債務上限困局暫時得到緩解，美股單日V彈，而上周五公布的9月非農新增就業人數爆冷低於預期，令下周美股獲難得的喘穩機會。

美國9月非農新增就業人數僅19.4萬人，遠低於市場預期的新增50萬人，這降低市場對很快縮減買債，以至預期明年底前加息的擔心。

提高債務上限一向是美國民主共和兩黨的例牌角力議題，在民主黨佔多數的眾議院，兩者立場已壁疊分明，但在參議院兩方勢力旗鼓相當，原本預期要一番折騰，在美國參議院民主黨領袖舒默突然建議將舉債權限提高4,800億美元，獲得參議院共和黨領袖麥康奈爾和議，美國參議院最終以50票對48票通過立即提高債務上限至12月3日，避免10月18日的債務違約，法案將轉交眾議院最終表決。

市場原本沒太將債務上限議題放在心上，對深懂求同存異的政客們自會在適當時間做適當的事，以往這類議題每多有驚無險獲得放行，但近年兩黨政治取態過於分歧，共識難尋，加上財政部長耶倫連番警告，說不解決問題美國政府將面臨債務違約的經濟災難，兩黨劍拔弩張的勢態已經震散美股，至上周四事件峰迴路轉，將這個燙手芋暫時推到12月初，令市場暫時喘穩。

按周計，在蘋果公司弱勢拖累下，科技股疲態依然，惟納指仍升不足0.1%，道指升1.22%，若非債務上限戲劇性破冰，美股短線走勢難測。

美國國會暫時調高政府債務上限，違約危機暫告一段落。（資料圖片）

亞洲LNG價今年升5倍 用戶轉用油煤

不過，美國拜登政府正面臨另一個更大的燙手芋—全球能源危機，而且發生在今年極其寒冷的冬季，沒有比這個時機更糟糕，若未能妥善處理，有可能影響民主黨明年底中期選舉的選情。

由於中國等大型石油進口國的需求從新冠疫情恢復的速度比預期快，加劇今年全球能源供應的緊張，無論是油價、液化天然氣 （LNG）及煤炭價格都勢如破竹，升幅最少的油價升六成，亞洲LNG到岸價更累升5倍，隨着LNG價格飆高，用戶會轉向石油及煤炭，全球最大的獨立石油交易商Vitol Group預計，今年冬季全球原油每日需求將增加50萬桶。

在供需愈趨緊張下，紐約期油周五重上每桶80美元以上，高見80.09美元，布油則報83.32美元，兩者均創2014年以來新高，而十一假期部分動力煤現貨成交價已經突破每噸1,850元人民幣，較今年3月低於800元人民幣彈升130%。

面對油氣價格迅猛的漲勢，上周拜登政府考慮計劃釋放戰略石油儲備（SPR），但遭到美國能源局淋上一頭冷水，稱沒有壓抑油價的應急計劃，該局聲明原話是「要解決能源供應緊張，所有工具都需要擺在議程上，而SPR只是眾多考慮方案之一。」變相質疑拜登政府擬利用SPR或禁止美國原油出口來降低成本的作用。

美國政府有意釋放戰略石油儲備，以圖穩定油價。（資料圖片）

6千萬桶SPR油儲 抑油價如杯水車薪

事實上，SPR所提供的價格寬免只是溫和且短暫，外界對平抑油價效果存疑。從存量看，美國現時SPR為6.18億桶，美國國會對SPR最低門檻為3.4億桶，按目前財政預算估計，至2028年財政年度庫存4.02億桶，這意味有6,000萬桶可供向外銷售額度。

高盛發表報告稱，該行原預期今年布油將見90美元，而釋出6,000萬桶SPR庫存，僅令其目標價存在3美元的下行空間，由於全球石油供需於2023年起將出現結構性短缺，釋放油儲只能暫時性緩解油價升勢，若然未來油價大幅調整，將進一步減緩美國頁岩油投資活動的復甦，反過來倒迫美國天然氣價格大漲。

若以Vitol估算每日需求增量50萬桶計，SPR僅夠120日的需求，但這未計耗油大國如中國與印度因擔心而加快囤積油儲的因素，對壓抑油價升勢確如杯水車薪。

高盛指出，使用SPR以紓緩能源危機，以往有兩次先例，一是2011年爆發的「阿拉伯之春」，中東革命浪潮令原油供應鏈中斷，二是2000年克林頓政府在大選前為平抑油價，釋放3,000萬桶SPR，為美國自1991年波灣戰爭以來首度動用SPR，其餘個案都與當地緊急應變有關，例如颶風、測試銷售（test sales）或計劃下預算銷售。

克林頓政府釋放SPR 被指抬舉選情

第二個例子與今次拜登政府考慮動用SPR的情境相似，當時油價創10年新高，克林頓政府動用SPR的時機被指有抬舉選情之嫌，高盛亦認同，雖然今年油價大漲，但未處於歷史高位，對拜登政府選擇釋放SPR的時機感到驚訝。

高盛指，自2000年起布油每桶均價為93美元，即使布油價格每桶90美元，能源支出也僅佔美國消費者支出的4.5%，以往釋放SPR的價值都佔美國消費者支出至少5.5至6%，意味動用SPR對紓緩通脹壓力作用有限。

對於美國可能祭出的石油出口禁止，高盛更直斥將觸發一場災難，因這將進一步擴大美國與其他國家的貿易逆差，導致美元走弱，並因此使得美國本土出現輸入型通脹。

高盛警告，近期煤炭價格急漲，更突顯SPR本身具有的戰略價值，尤其是當過去一段時間石油行業投資不足，導致石油市場供不應求，假若颶風、戰爭及貿易制裁等突發性意外，供需隨時再現失衡，那麽現時每月增加SPR有未雨綢繆的作用。

雖然釋放SPR對解決全球危機的作用有限，但拜登政府所擔心並非美國本土會發生能源危機，而是能源短缺正成為新冠疫情以來，另一個重創全球供應鏈的不利因素，進而影響美國或全球經濟。目前氣價在多國不是創歷史新高，便是近年高位。

煤價上揚與近期天然氣價急升有關。（資料圖片）

耗能大國減碳排放 高氣價推升油煤價格

今輪能源短缺剛巧與近年少有的寒冬一併爆發，再演化成全球能源危機，大背景是與中國、印度、巴基斯坦等急速發展的經濟體試圖減少碳排放有關。由於燃燒天然氣比石油和煤炭更潔淨，造成亞洲LNG近年需求激增，但氣價飆升促使電力供應商轉向煤炭和燃料油，從而推高煤炭及原油價格。

目前亞洲進口佔全球液化天然氣進口量70%，大部分長期合約與油價掛勾，但印度、巴基斯坦和孟加拉等南亞國家主要以LNG現貨價進口，合計佔亞洲進口量20%，現時亞洲到岸價被搶至每百萬英熱單位（BTU）逾50美元的歷史新高，已影響該些國家對LNG的消費意欲。為應付亞洲未來對LNG強大且持續需求，當地LNG庫存已跌至過去五年的低位，而北美LNG出口商正努力提高出口能力，但需要數年時間才見成果。

美國現時出口的LNG已超過以往任何時間，美國本土LNG現價為5.6美元，雖然表面上較亞洲LNG價格低得多，但今年已累升逾一倍，若然美國LNG出現供應緊張，美國消費者將承受更高的氣價，推高通脹，再度觸發提早加息的擔憂。聯儲局早前已派定心丸說高通脹只是短暫現象，但今輪能源價格急漲可能令該局延後加息的如意算盤未能打響，有可能為拜登政府及民主黨制造新的政治核彈。