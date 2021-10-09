歐洲能源危機惡化之際　最大天然氣供應商俄氣上調出口價指引

在歐洲能源危機持續惡化之際，歐洲最大天然氣供應商——俄羅斯天然氣工業股份公司（簡稱俄氣）決定上調2021年天然氣出口價格指引，同時對天然氣出口量持謹慎態度——將優先考慮其本土需求，然後再考慮增加出口。

財聯社10月9日報道，俄氣在周五（8日）網絡研討會上重申，增加國內庫存是其首要任務。該公司還表示，只有在10月底前將自己的存儲設施重新裝滿後，才會考慮增加對歐洲大陸的出口。

據報道，俄氣將其對歐洲和土耳其的全年天然氣出口指導價上調至每1,000立方米295美元至330美元。

能源危機正席捲整個歐洲，由於天然氣供應不足，導致油氣價格大幅飆漲，並推動通脹飆升，可能會阻礙該地區經濟復甦。

歐盟（EU）對俄羅斯天然氣供應高度依賴，在2018年歐盟進口的天然氣中，來自俄羅斯的天然氣佔比超過44%，其中俄羅斯管道天然氣佔歐盟進口總量的43%。

而俄氣是歐洲最大天然氣供應商，最近幾周被指控故意拒絕向其客户提供額外的天然氣供應，從而加劇了天然氣短缺，並將價格推高至歷史新高。而歐盟能源專員Kadri Simson本周二表示，初步評估表明，俄羅斯確實正在履行其長期合同。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月6日表示，俄羅斯對歐洲的出口可能在2021年達到創紀錄水平，但他沒有具體說明出口量或何時開始增加供應。

俄氣總經理布爾米斯特羅娃（Elena Burmistrova）周四（10月7日）在聖彼得堡國際天然氣論壇上表示，俄氣正在其長期合同框架內全面履行合同義務，滿足供應要求。

她表示，今年（2021年）前9個月俄氣對歐洲供氣量達到1,458億立方米，相較去年同期增加15%。俄氣計劃今年共向歐洲供應1,830億立方米天然氣。

國際能源署IEA執行董事Fatih Birol周四表示，據IEA分析，俄羅斯有能力把出口至歐洲大陸的天然氣冬季供應峰值再提升約15%。

Birol敦促俄羅斯證明自己是「可靠供應商」，來緩解歐洲大陸感受到的天然氣供應緊縮。但高盛（Goldman Sachs）警告稱，俄氣在西北歐的庫存水平極低、已接近產能峰值、俄羅斯冬季臨近，令其存在無法履約的風險。

不過，歐洲天然氣價格的上漲已經預示着俄氣股東將獲得創紀錄股息。今年早些時候，俄羅斯經紀商BCS Global Markets預測，這家天然氣巨頭2021年分配的股息可能超過每股40盧布，是2018年股息的兩倍多。