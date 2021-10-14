Disney+下月16日登陸香港　冀2023年前啟動逾50部亞太區原創作品

華特迪士尼公司在今天的亞太區內容發布會中，展示一系列為 Disney+ 打造的全球、亞太地區和本地語言的豐富影音內容，並公布了超過20部全新亞太區本地電影或劇集，其中有18部為原創作品。

該公司稱，除了來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star等六大品牌龐大的內容以外，消費者也可以期待欣賞到許多由亞太地區優秀的創作者所帶來的原創故事。

Disney+ 串流服務目前已在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上架，並即將於 2021 年 11 月於韓國和台灣推出，11月16日登陸香港。

華特迪士尼公司指，最新亞太地區的內容，類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，到來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫。視乎不同節目在不同市場的上架情況，觀眾於明年開始將能在Disney+ 串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容。華特迪士尼公司的宏願是預計將於2023年前啟動至少50部亞太區原創作品，而今日所公布的全新內容計劃也是當中的一部分。

該公司亞太區總裁姜熡可表示，隨著影音串流成為主流，亞太地區內容登上世界舞台以及消費者的觀看模式日益成熟，我們相信現在是深化與亞太地區一流內容創作者合作的最佳時機，以為全球觀眾帶來無與倫比的故事。