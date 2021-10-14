Disney+亞太區發布會影視內容大曬冷　韓國影視作品成焦點

華特迪士尼公司在今天（10月14日）舉行亞太區內容發布會，Disney+除了擁有來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star的娛樂內容外，也將在平台上帶來亞太區的影視內容，推出超過20部全新亞太區電影和劇集，其中包括18部原創作品。



華特迪士尼公司在今天舉行Disney+亞太區內容發布會。（官方圖片）

Disney+串流服務目前已在澳洲、紐西蘭、日本、新加坡、印度、馬來西亞、印尼和泰國上架，並即將在今年11月於韓國和台灣推出，並會在11月16日登陸香港。

最新亞太地區的內容包括來自知名創作者的原創作品，從星光熠熠的真人版強檔作品，類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等，到來自日本、南韓、印尼、大中華區和澳洲等多個市場的綜藝節目、紀錄片和動畫。視乎不同節目在不同市場的上架情況，觀眾於明年開始將能在Disney+ 串流平台上觀看這些來自亞太地區的全新節目內容。點擊下圖觀看亞太地區的精選內容！！！

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在今天的發布會中，華特迪士尼公司隆重介紹了全新的品牌Star，該品牌集結華特迪士尼公司旗下上千小時的電影以及劇集作品，包括Disney Television Studios、FX、二十世紀影業、20th Television 、Touchstone等娛樂作品，並會加入更多來自亞太區的本地影視內容後，將帶來更精彩的體驗。點擊下圖重溫Disney+串流平台節目！！！

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