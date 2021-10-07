Disney+11月登陸香港月費73港元 每個帳戶多達7個使用者

迪士尼在今年8月公布，落實在同年11月16日正式在香港推出自家網上串流平台Disney+。今日迪士尼在尖沙咀舉行Disney+發佈會，公開了Disney+的月費為73港元。



Disney+串流平台將在11月登錄香港。（官方圖片）

Disney+將在下月16日正式登陸香港，推出當日即提供超過1,200套電影及16,000部劇集，其中Marvel Studios的大片《黑寡婦》（Black Widow）及《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）；另外還有原創電視劇《WandaVision》、《洛基》（Loki）、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）、《鷹眼》（Hawkeye）、《Ms. Marvel》、《月光騎士》（Moon Knight）、《She-Hulk》及《星球大戰》系列《曼達洛人》（The Mandalorian）等。

《尚氣與十環幫傳奇》將在11月16日登陸香港Disney+。（《尚氣與十環幫傳奇》劇照）

據了解，Disney+集合了迪士尼、彼思、 Marvel 、星球大戰、國家地理及STAR等，六大迪士尼品牌，不僅有廣東話配音，更會有為香港觀眾而設的香港粵語字幕。另外，Disney+支援高達4部裝置同時串流，並可下載至多達10部裝置任意觀看。至於每個帳戶可設多達7個使用者，而每位使用者可自行設定用戶介面。

《洛基》影集獲得大成功，現正製作第2季，香港觀眾終於可以欣賞第一季。（《洛基》劇照）

與Netflix比較，Netflix的各種方案介乎於每月63港元至93港元；而Disney+的月費為73港元。然而Disney+的香港用戶可選擇繳付年費738港元，即平均每月61.5港元，而香港Disney+將跟外國一樣，提供4K及同時支援4個裝置同時播放的功能。點擊下圖即睇Disney+串流平台有咩睇！！！