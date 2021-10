Disney+11月登陸香港月費73港元 每個帳戶多達7個使用者

迪士尼在今年8月公布,落實在同年11月16日正式在香港推出自家網上串流平台Disney+。今日迪士尼在尖沙咀舉行Disney+發佈會,公開了Disney+的月費為73港元。



Disney+串流平台將在11月登錄香港。(官方圖片)

Disney+將在下月16日正式登陸香港,推出當日即提供超過1,200套電影及16,000部劇集,其中Marvel Studios的大片《黑寡婦》(Black Widow)及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings);另外還有原創電視劇《WandaVision》、《洛基》(Loki)、《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and The Winter Soldier)、《鷹眼》(Hawkeye)、《Ms. Marvel》、《月光騎士》(Moon Knight)、《She-Hulk》及《星球大戰》系列《曼達洛人》(The Mandalorian)等。

《尚氣與十環幫傳奇》將在11月16日登陸香港Disney+。(《尚氣與十環幫傳奇》劇照)

據了解,Disney+集合了迪士尼、彼思、 Marvel 、星球大戰、國家地理及STAR等,六大迪士尼品牌,不僅有廣東話配音,更會有為香港觀眾而設的香港粵語字幕。另外,Disney+支援高達4部裝置同時串流,並可下載至多達10部裝置任意觀看。至於每個帳戶可設多達7個使用者,而每位使用者可自行設定用戶介面。

《洛基》影集獲得大成功,現正製作第2季,香港觀眾終於可以欣賞第一季。(《洛基》劇照)

與Netflix比較,Netflix的各種方案介乎於每月63港元至93港元;而Disney+的月費為73港元。然而Disney+的香港用戶可選擇繳付年費738港元,即平均每月61.5港元,而香港Disney+將跟外國一樣,提供4K及同時支援4個裝置同時播放的功能。點擊下圖即睇Disney+串流平台有咩睇!!!