華置出售兩筆佳兆業票據　料交易引致虧損2.25億元

華人置業（0127）宣布出售本金總額為4,800萬元（美元‧下同）﹑由佳兆業集團（1638）發行的票據，總代價為1,830.7萬元。

由於各方已同意買方須向個別票據持有人，支付相等於相關已出售票據之名義利息的金額，因此華置從出售事項收取的款項總額為2,037.7萬元。

華置指出以712.7萬元，出售於2024年到期﹑年利率為9.375厘的佳兆業優先票據，有關票據的本金額為1,900萬元，計及利息，代價為768.1萬元。另以1,117.9萬元代價，出售本金額為2,900萬元﹑於2025年到期﹑年利率為11.7厘的優先票據，計及利息後總代價為1,269.6萬元。

出售上述兩批票據後，目前華置仍分別持有佳兆業於2024年到期的票據本金額為5,600萬元，及本金額為1.21億元﹑於2025年到期優先票據。

公司預期出售上述兩批佳兆業票據，會致年內錄2.25億港元已變現虧損，又指取得的款項會用於一般營運資金，並於機會來臨時作再投資。