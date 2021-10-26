朱克伯格：大談「元宇宙」投資　成商業模式或需十年

「元宇宙」具有龐大潛力，吸引到包括Facebook等科技企業計劃斥巨資發展。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），更在公司第三季業績電話會議上，大談公司有意大力投資以建立其「元宇宙」願景，期望「元字宙」足以覆蓋全球10億人。



元宇宙投資或十年後才見成果

早在今年5月，Facebook就表態稱要在5年內轉型成為一家元宇宙公司，近來更是宣佈將在歐洲招聘1萬名工程師開發元宇宙，儘管業界對於何為元宇宙尚未有明確的定義。

在第三季業績電話會議上，朱克伯格重申Facebook計劃大力投資以建立其「元宇宙」願景，表示﹕「我們的目標是幫助元宇宙覆蓋10億人」。同時「元宇宙」可以實現數以億計的數碼商務，並暗示Facebook努力創建自己的AR/VR平台，旨在減少對蘋果（Apple）或Google（谷歌）的依賴。

他又指出對「元宇宙」的投資並，不能立刻帶來利潤，預計或許到2020年代尾聲時，或會更像個真正的商業故事。

Facebook稱，其正為增強和虛擬現實產品和服務投入大量資源，預計對Facebook現實實驗室的投資將使2021年的整體運營利潤減少約100億美元，Facebook還希望在未來幾年繼續增加投資。

回應外界指責

Facebook眼下正面臨一系列動盪，包括外界指責平台存在缺陷。

朱克伯格在財報電話會議上回應了一名前員工泄露相關文件的事件。這名前員工向媒體提供了Facebook的內部研究，表示Facebook早就意識到，自己的服務可能會對用户的心理健康產生負面影響。

朱克伯格說：「出現這些問題最主要的原因並不是社交媒體。換句話說，無論Facebook怎麼做，都不可能只靠自身就能解決這些問題。」他呼籲更多的監管措施，這樣類似Facebook的公司就沒有必要被迫在這些複雜選項中做選擇，並稱這些問題主要是在於平衡不同的難以應對的社會價值觀。

在財報電話會議中，除談及「元宇宙」外，朱克伯格亦宣佈了Facebook的新戰略。他說，Facebook並不希望迎合盡可能多的人，而是將更多地關注18到29歲的年輕人。

上季賺近92億美元遜預期

至於上季業績，財報顯示，Facebook第三季度營收290.10億美元，按年增長35%；淨利潤為91.94億美元，按年增長17%。營收和淨利潤都低於華爾街預期。

其中，Facebook第三季度來自於廣告業務的營收為282.76億美元，按年增長33%；Facebook第三季度其他服務費營收為7.34億美元，按年增長195%。

第三季度平均月度活躍用户人數（MAU）為29.1億人，按年增長6%，與預期持平。

Facebook在財報電話會議中表示，隨著蘋果iOS的變化、宏觀經濟和新冠疫情等相關因素將繼續帶來不利影響，導致其在第四季度面臨的重大不確定性。

今年蘋果在iOS中加入了用户隱私功能，用户可以選擇是否允許應用跟蹤個人訊息，而這與Facebook的廣告收入緊密相關——選擇關閉意味着廣告主難以有針對性的投放。

FacebookCOO 雪莉·桑德伯格表示，與iOS相關的不利因素始於第二季度，並在第三季度加劇，影響了廣告價格和衡量。她說，「我們認為我們低估了iOS應用安裝廣告的轉化。我們正在解決這個問題上取得進展。」

Facebook方面表示，從2021年第四季度開始，Facebook計劃將Facebook現實實驗室（FRL）在財報中單獨披露財務數據。「新的報告結構將更清晰地展示Facebook廣告業務的盈利能力。」

Facebook股價周一上漲1.26%，至328.69美元，市值超過9,200億美元。盤後交易中上漲約2%。

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