Facebook配合元宇宙發展計劃改名　網民出謀獻策：朱克宇宙

有傳美國科技公司Facebook將改名重塑形象，配合元宇宙發展計劃。消息傳出之後，網民紛紛為公司行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）「出謀獻策」，想出不同的新名，例如是「朱克宇宙」（Zuckerverse）。



其中一個最熱門的名字是「Meta」（元），意指公司想將重點業務發展放於元宇宙。其他建議還有「書面」（Bookface）、結合Facebook和Instagram的「Facegram」和「Facetagram」和「抽乾時間」（Timesuck）等。

也有網民舉例近日改名為「耶」（Ye）的美國饒舌歌手Kanye West，「如果Facebook改名成『耶』，那一定超棒」。

愈來愈年輕人棄用Facebook，改用Instagram、Snapchat和Tiktok等，Facebook用家愈來愈多是較年長的人。因此有人提議改名做「青少年荒地」（Teenage Wasteland）、「老人APP」（The Old People's App）和「嬰兒潮老人村」（Boomerville）。