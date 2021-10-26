Facebook吹哨者：Fb演算法刺激對立　會催生更多暴亂

美國社交媒體巨擎Facebook出了一名吹哨者——名為豪根（Frances Haugen）的前僱員10月26日在英國國會作證，稱它演算法是設計來促進分化的內容，因此它還會在世界各地激起更多暴力動亂事件。



豪根曾任Facebook公民假消息團隊產品經理，她在英國國會一個特別委員這麼說。她提供的證詞，將向草擬網絡安全法案（Draft Online Safety Bill，暫譯）聯合委員會提供資訊，協助委員會草擬規管社交媒體的法案，在2022年交由國會審議。

她稱，Facebook視安全問題為成本中心（cost center），而這「毫無疑問」令仇恨問題更嚴重。

她也說，看到公司「吹捧一個新創的文化」，就是偷工減料是好事，而任何舉報都不會帶來有意義的改變。

豪根稱：「我們正在全球各地看到事件，例如在緬甸和埃塞俄比亞發生的事，這些只是開場章節，因Facebook以互動率為基礎的排名只做2件事，一是讓分化和兩極化極端內容置於優先地位並被放大，二是讓這種內容更集中。」

她稱Facebook的演算法將使用者推向極端：「因此中間偏左的人將被推向極端左派，中間偏右的人將被推向極端右派。」