環聯調查｜近6成受訪者稱疫情對家庭收入無影響

本地感染新冠肺炎個案數目持續於低位徘徊，加上政府向市民派發消費券，本港消費者信心得以提升，更認為因疫情對個人財務的壓力進一步紓緩。據環聯最新公告的調查結果顯示，認為疫情對家庭收入有負面的消費者，較上一輪調查減少2個百分點；同時表示會增加零售消費的受訪者增加6個百分點至31%。

環聯在今年8月16至31日，訪問了1,000名本港消費者。

結果顯示有57%受訪者指出，家庭收入並無受疫情影響，更有76%受訪者指出有能力悉數繳付現有賬單及償還貸款，較今年6月時進行的調查，比率提高了4個百分點。

調查進一步發現，無法繳付各類賬單及償還款項的受訪者比例下跌。其中認為無法償還個人貸款的受訪者比率大跌10個百分點至26%，認為無法償還私人學生貸款的受訪者比率下降9個百分點至25%，至於表示無法償還按揭及汽車租賃的受訪者比率，分別下跌8個百分點及15個百分點，至15%及15%。

同時有22%受訪者亦指出，在今年第3季增加非必要開支，較上輪調查提高2個百分點；表示會增加數碼服務受訪者比率為18%，提高3個百分點。受訪者又指出，因應政府會在10月發放新一筆消費券，有80%受訪者指出在未來3個月至少維持或增加網購活動。

不過調查亦發現有48%受訪者預期收入會下跌，並且在前景不明朗下，有52%受訪者在過去3個月減少非必要消費。同時為應急資金而儲蓄的受訪者比重增加5個百分點至44%；為退休而儲蓄的受訪者比率亦增加5個百分點至23%。