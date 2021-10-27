HKTVmall首間超市落戶將軍澳　面積達4400平方呎

香港科技探索（1137）旗下的24小時網上購物商場HKTVmall宣佈進一步加強O2Ｏ門市服務，於將軍澳開設首間HKTVmall超級市場，是HKTVmall目前佔地最大店舖，為顧客提供超過3,000款產品選擇。

首間HKTVmall超級市場位於將軍澳Savannah Place，面積超過 4,400呎。不僅涵蓋現時 O2O門市產品，包括急凍食品、蔬菜水果、糧油雜貨等，產品種類更擴闊至母嬰用品、寵物用品等。HKTVmall 超級市場更能提供更多元化的「HKTV極速送」服務，範圍覆蓋整個將軍澳區超過15萬個住宅用戶。

香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶表示HKTVmall 於 2016年10月，在北角開設第一間門市，面積只有約400呎，支援網購服務。今天HKTVmall超級市場是公司第94間門市,是 HKTVmall 的一個重要里程。

另一方面HKTVmall超級市場的「HKTV 極速送」網購生活百貨服務，為顧客提供更方便快捷的選擇，進一步完善 HKTVmall 獨特而可持續的數碼生態圈,滿足顧客一切生活需要。