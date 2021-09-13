急凍龍蝦防腐劑超標6倍　食安中心籲停食　HKTVMall曾售已下架

食物環境衞生署食物安全中心今（13日）公布，一個名為「Frozen Raw Caribbean Spiny Lobster Tail」的預先包裝急凍龍蝦樣本，其防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。

食安中心呼籲，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售，中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。

翻查網上資料，HKTVMall曾出售該款急凍龍蝦，但現已下架。



產品資料如下︰



產品名稱：Frozen Raw Caribbean Spiny Lobster Tail

品牌：Royal Banquet

分銷商：The Food Source Ltd.

產地：巴西

淨重：每包三百四十克

此日期前最佳︰2022年5月3日

中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述急凍龍蝦樣本作檢測。結果顯示，樣本含百萬分之七百零四的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之一百，即超標6倍，該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人續指，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3422 8718，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。