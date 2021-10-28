國壽第三季少賺54%至75億元人民幣　首三季新業務價值跌19.6%

中國人壽（2628）公布截至今年9月底止第三季業績，歸屬母公司股東應佔溢利為75.27億元（人民幣‧下同），按年減少54.5%；扣除非經常性損益後歸屬於股東淨利潤為75.57億元，跌54.6%。
國壽指出，期內淨利潤大減與傳統險準備金折現率假設更新有關。
國壽又指出，在今年首三季歸屬母公司股東應佔溢利為485.02億元，按年增3%；扣除非經常性損益後歸屬於股東淨利潤為486.67億元，增2.9%。
公司指出在今年首三季實現保費收入為5,534.37億元，按年增1.8%，其中續保保費收入為3,922.01億元，按年增長6.4%，短期險保費為679.45億元，增加1.6%。
公司指出，在今年首三季新業務價值按年下跌19.6%。
公司亦指出，今年首三季實現總投資收益1,656.95億元，按年增12.8%，總投資益率為5.25%；淨投資收益為1,392.03億元，按年增13.4%，淨投資收益率為4.4%。
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