奈雪的茶盈警　料第三季及今年全年皆錄經調整淨虧損

今年6月底掛牌的內地連鎖茶飲店奈雪的茶（2150）盈警，預料第三季及今年全年將錄經調整淨虧損。

公司指出上半年及7月份收入有較佳表現，可是下半年受到疫情持續反覆爆發﹑內地消費轉弱等因素，預料今年全年收入按年增幅將低於預期；又指出新增門店集中於第四季，對今年收入額外貢獻不顯著。

公司又指出，利潤方面受到為確保門店運營團隊相對穩定﹑門店人力成本在短期內彈性較低，難以根據疫情變化做出及時且充分調整，同時自動化﹑數字化措施仍在測試過程中，對公司財務表現帶來預期增益尚需時日，以及今年新開門店數量超出預期，導致門店開辦費用及其他間接成本增加等因素的綜合影響，盈利能力在短期內預料受到顯著影響。

基於未經審核賬目，公司於第三季錄經調整淨虧損，去年則錄經調整淨利潤。公司又指出由於內地部份地區仍有疫情持續性反覆爆發，對茶飲店表現可能帶來持續影響，因此預期全年錄經調整淨虧損。

公司指出，預期疫情影響將逐步緩解，及隨著新門店佔全部門店數目佔比逐步下降，現有門店提供人力支持新門店的壓力將逐漸降低，現有門店經營利潤將逐步提高。此外自動化﹑數字化改造及新開門店增加屬前期投入，預料對公司後續運營帶來正面影響。

公司指出，在今年第3季淨增90間奈雪的茶茶飲店。全年新開350家奈雪的茶茶飲店，其中絕大多數為奈雪PRO茶飲店。