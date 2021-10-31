救殼記第三回　「收買佬」張老闆入主前　918緣何走向沉淪｜刁佬

甚麼是「收買佬」? 收買佬就是能從平凡中看出不平凡，人棄我取，在資產價值嚴重被低估的情況下低價買入，再加以打磨、包裝，然後善價而沽。成功的操作可以穩賺十倍，甚至百倍、千倍，絶對的暴利。聽說上世紀初清朝滅亡時，很多國寶如春秋銅器、元代青花輾轉流落民間，改革開放後才陸續重見於地攤，可擺攤的人不識貨，僅一百幾十元人民幣就成鑼成鑼的送你家門口，有眼光的收買佬這時看準時機，大量收購，不少因而成為鉅富，蔚為佳話。

資本市場也有「收買佬」，他們專挑半死不活的殼來「打救」。半死不活，這火候相當緊要，太病入膏肓的不成，買隻殼回來下一個月就被除牌，這錢花得太冤枉了吧？但太生猛也不成，人家孩子龍馬精神，會跑會跳，沒可能賣給你。就算要賣，價錢也不會低，何來夠賺頭？張老闆入主國能國際資產（0918）時，就把握好這火候。

918緣何遭停牌？

正如前文所講，918於2017年9月公告收購一家布拉格買酒店，按規模這交易本應只是「重大交易」（Major Transaction）。此等交易程序上只要租個會議室開股東會，到時買好幾打西餅請散戶食便可完事，誰知去到同年12月，這交易被交易所定性為RTO（反向收購上市）而叫停， 到翌年6月上市公司再被指未能按《上市規則》第13.24條持有足夠業務運作而被踢入「除牌程序第一階段」，2019年2月918更被正式停牌，可謂招招攞命，拳拳到肉。

國能集團是刁界一個「浴火重生」的勵志故事。﹙公司網頁﹚。

那「收買佬」張老闆是何時進場呢？是2018年8月。這時上市公司剛收到13.24條警告被踢入「除牌程序第一階段」，離正式停牌還有半年，這狀態正是剛才所講的「半死不活」，It’s Now or Never，唔買就走寶。初進入除牌程序的公司還有一附加價值，就是正常而合乎理性的散戶都會聞風盡沽離場，故貨源通常非常歸邊，日後炒股票一流。

張老闆入主前 918的來歷

未仔細分析張老闆的救殼操作時，先簡單講講918的來歷。其實在公司轉手至張老闆前，公司已於2016年易過一次手，此前公司稱「第一德勝集團」，大股東黃德順是公司創辧人，一手一腳帶大集團，並於1997年上市。2016年10月，黃先生以約4.8億港元向國能香港出售其於上市公司的約66.4%股權，殼價高見7.2億港元。當然現在是天價，當時只是市價，惟此情不再。

當時的「第一德勝集團」如今天的918一樣，主營成服裝產品銷售（佔收入九成八）以及少量物業投資（佔收入不足百份之二）。2016年3月31止的財政年度是是公司轉盈為虧的一年，由微利約50萬港元，變倒蝕約2,600萬港元，收入亦下跌近四成，年報輕描淡寫的解釋說是集團轉型做ODM，開始重質不重量，所以收入才大幅減少。

就在艱難時刻，有金主以近5億港元買盤，正常老闆都「𦧲飯應」，這亦是本身做實業的918走向沉淪的開始。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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