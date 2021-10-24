勵志救殼記！從1609講到918　張老闆同你「變靚D」｜刁佬

上市地位是一個平台，說白了就是一件工具，有老闆玩得叻，玩到出神入化，玩到把資產谷大，變現，再融資，贏完奬金再贏奬品，刁佬由衷佩服。當然亦都有老闆玩得「無咁叻」，只過眼雲煙的做了三兩年上市公司主席兼大股東，轉頭就搞到一身蟻，成身騷；有的破產；有的跑路；坐監的，也不在少數。

最怕大股東不「科水」

大股東出了事，周身唔得閒，自然無暇兼顧公司事務。這還算小事，因公司去到一定規模，日常事務有專人負責，資本主義社會的好處就是有錢就有人代勞，最麻煩反而是大股東不再「科水」，公司又無實質業務產出現金流，情況惡劣起來，可以無錢出糧，無錢交租， 火燒連橫船下，上市公司亦好快出事。

拖糧拖租都好商量，「亞視永恒」臨死前都捱了好一陣子，但作為上市公司，最弊就是連Audit Fee﹙核數費用﹚都交不出，搞到年尾出不到份審計報告，要被交易所勒令停牌，到時很多可以見光或不見得光的事都會浮上面，甚麼13.24、甚麼14.06B，自然會接踵而來，到時公司要復牌就難了。不過凡事都有例外，刁佬今次和大家分享的案例就是一家曾被玩謝玩爛的上市公司，因為「白武士」傾力演出，最後浴火重生的勵志故事。

未開「冧巴」之前，先交代一下刁佬為何會揀這家公司。事緣有日刁佬和刁鳯吹水，刁鳯說刁佬在專欄講了一大輪上市公司如何被人DQ，搞到人心惶惶，是時候講講如何救殼，平衡一下，幫讀者們定定驚。

刁佬一向從善如流，便說︰「好呀！那你建議寫那一家公司？」刁鳯當即發出一輪招牌式「蠟筆小新」笑聲，然後講了個「冧巴」。

國能集團是刁界一個「浴火重生」的勵志故事。﹙公司網頁﹚。

「甚麼？ 918國能集團？為何揀這一家？」刁佬問。

「你看看誰是大股東先？」刁鳯奸笑。

那刁佬就上聯交所網頁看看唄……哦，張金兵？吓，張生，咩又係你呀？

刁佬望望刁鳯，問︰「上回才寫了人家的1609﹙註︰創建集團﹚，今次又寫他的918，你很仰慕人家咩？ 」

刁鳯沒再回應，只再次留下一輪「蠟筆小新」式笑聲，便離開了。往後刁佬再翻查資料，知道這公司早前走到老遠買布拉格買酒店，可謂身體力行貫徹「一帶一路」思想，耀我中華，大有當年楊家誠先生買下英超球隊伯明翰 (註: 今已降班至英冠) 的豪情壯志, 可惜「未曾深愛已無情，未嘗酒醉已清醒」，中途被聯交所以 RTO 叫停，稍後又中了13.24條下的「未有足夠業務運作以繼續上市」, 到2019年更被停牌。心想密集式的中「連續技」，唔死一身潺，可過了年半時間，又見公司絶地反擊，成功復牌上市，劇情的峰迴路轉，精彩過《羅馬興亡史》，真不得不讚刁鳯選股有眼光。

無錯，918就是張金兵先生2018年入主後才成功起死回生的， 可見張老闆帳下實高手如雲，亦引證刁佬早前說張老闆背後操盤者絶對是刁界老江湖，早前誤中「14.06B 」只是最後一步計得太盡，容不下半點時間差而已。

未來幾篇， 刁佬就跟大家觀摩一下張老闆早兩年的這個一個「918」成功案例，教你如何瞬間「變靚D 」!

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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