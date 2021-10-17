老闆們做刁叻計數　有人成功有人霉　別把孤寒功練到第九層｜刁佬

九月份刁佬花了一整個系列講「1609」創建集團如何不經意變咗「粟一燒」就咁燒焦，很多朋友都跟刁佬感歎「原來殼股市場如斯兇險」? 幾億銀買隻殼回來，稍一不慎就被DQ咁「牙煙」?

作為一個負責任的市場人士，刁佬有責任溫馨提醒各位老闆，殼股市場隨處風險，操作流程絶對要「Handle with Care」，亦應多聽專業人士意見，不宜冒進，否則一任出事則付上沉重代價。不過小心歸小心，老闆們又不用過份擔心，尤其現時中小型公司自行 IPO上市越來越難，如果連折衷一點的借殼上市都「小生怕怕」，難在香港資本市場分一杯羹。

話說回來，其實只要行事小心，也沒甚麼好擔心。你說殼股市場兇險，但兇險極也不如坐火箭上太空般兇險，人家的兇險是駁錯條通風喉都會機毁人亡，可年中不也有這麼多火箭升空成功？做事不嫌難，只要學懂如何做，並要把事情做好。刁佬就認識不少大老闆手頭十幾隻殼，一樣可以輕輕鬆鬆鄧梓峰，周不時約老友女伴出海飲酒食雪茄，平時不出手，但只要時機一到，露兩手就可以賺夠全年「使費」，相當「梳乾」。

當然我們看人家輕鬆，其實是台上一分鐘，台下十年功，人家早有準備，又肯駛錢養著「食客三千」，又律師，又會計師，又估值師，當然少不了如刁佬這種「度橋」的財務顧問（這個最重要）集合起來，成班「Ocean’s Eleven」幫老闆運籌帷幄，老闆自然可決勝於雪茄房或溫柔鄉內。坊間就有老闆為統籌方便，索性在市區買起成幢商廈改成總部，再「圈養」一班高手，一條龍的幫自己打理眾多「冧巴」，宛如一條產業鏈。

這麼誇張？皮費豈不很貴？當然貴。刁佬識很多老闆每年專業費用閒閒地過千萬，但正所謂「賺得嚟，駛得去」，如果老闆的團隊夠Fit，稍為搬吓傢俬，印吓公仔紙，再開鑊炒兩轉，Closing前搵友好吹兩咀，毫無難度便幾千個回籠。搵到街外錢，英明的老闆會犒賞一下自己人，派少少出去，大家都有飯開，何樂而不為？做老闆的誰不會計數，尤其懂計「大數」，抵他們長搵長有。

出事的老闆，他們都識計數，但是計「小數」。他們都把孤寒神功練到第九層（簡稱「孤九寒」），最愛把專業團隊的費用壓到「惠康至抵價」，專業團隊坐在一起就是「表揚」老闆 Cost Control 一流，「孤九寒」還以為自己好巴閉，結果出事的時候，莫講話找個老友出來頂兩刀都難，不給你補多刀算有情有義了。

「孤九寒」老闆非常奇趣，刁佬有時間再跟大家分享，今回倒想講一些英明老闆，他們有人，有錢，有項目，故能在殼股市場做起收賣佬，死殼、殘殼、爛殼，都可以幫他們破死獄，起死回生。

當然睇開刁佬的朋友，都知刁佬不愛「口爽爽，得個講」，一定輔以案例說明，大家即管擔定櫈仔，等刁佬下回分解。

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【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。