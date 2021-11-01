天貓香港客單價比淘寶高  「雙11」預售表現遠超預期

阿里巴巴（9988）舉行第13屆「天貓雙11全球狂歡季」，天貓香港自今年5月開始試業後首次參與，有超過5,000個品牌產品上架，天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，天貓香港「雙11」預售表現遠超預期，暫時為3C電子產品以及美妝產品最受歡迎。

陳子堅表示，天貓香港​​5月開業至今的流量以倍數提升，客單價更比淘寶香港高。他解釋指，由於淘寶的消費者更多是購買一些價格較低，以及「較細件」的貨物，而天貓香港則是售賣大型電器、家品、中高端大型品牌的貨物，兩者定位不同，因此客單價會有差距。

國內淘寶流行「直播帶貨」，陳子堅指淘寶香港亦有50位KOL參與直播，過去3個月更因此上升3分之1的銷量。

為了響應雙11以普惠及可持續性的主題，天貓香港亦有跟本地社福機構合作開展「關心里公益Pop-up Store」公益活動，受助人士把手工製的產品放在平台售賣，所得收益扣除成本後會撥歸合作機構，活動首階段邀請了「新生精神康復會」參與。

city‘super電子商資深主管岑耀國表示，今日活動開始兩小時，人流比之前有5至6倍增長，表示天貓香港的物流、配套齊備，宣傳收效十足。至於Adidas電子商務經理王靄欣指，進駐天貓香港是想擴大公司的客戶群，更發現女性消費客群原來佔大多數，對公司的營業亦有幫助。