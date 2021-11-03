內房｜標普料明年內地樓市銷售跌10%　2023年再跌5%以上

標準普爾預期明年內地住宅銷售按年跌10%，在2023年再下跌5至15%。標普信貸分析師Matthew Chow指出，明年內地樓市銷售情況或較2014年差，當年銷售下跌8%，惟會較2008年。不論從內房發展商或是政策制定層面，銷售出現10%並非世界末日，是一個可容忍程度。

他指出該行基礎情境分析，即銷售減少一成時，大部份在評房企能容忍流動性壓力；就算銷售跌幅擴至20%，又或者銷售維持一成跌幅，而未來12個月有3成信託貸款到期，及3成少數權益債務需還，亦只有22%及37%在評房企流動性，降至「不足」（即流動性比率低於1.2倍），或者「弱」，當中大部份受影響房企信貸評級為「B」級。他亦指出，流動性較弱的房企多集中於個別地區發展﹑規模較細，以及資本結構不平衡兼有大量債務短期內集中到期。

另一名標普信貸分析師Aeon Liang指出，樓市下行的影響主要在成交層面體現，可是多個城市推出限跌令，相信樓價跌幅最多為3%。在現行政策環境，不少樓市買家缺乏按揭貸款朋，導致銷售下跌，多出現在高線城市；低線城市則出現需求不足。

標普預期內地仍會維持樓市調控政策，不過或會對措施作微調直至大部份發展商符合「三條紅線」要求，或者當局見到預期目標實現，措施才有機會放鬆。