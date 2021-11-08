康宏獲美SPAC提收購旗下兩項業務　CEO﹕交易助實現數碼轉型

已除牌的康宏環球最新公布，其全資附屬公司TAG Holdings Ltd與美國納斯達克上市的AGBA Acquisition Ltd.，已於11月3日訂立業務合併協議，待若干條條款達成或豁免後，AGBA將收購康宏旗下兩間從事B2B服務及金融科技業務即平台業務的全資附屬公司。AGBA將於股份交易中向TAG發行若干股份作交易代價，當中平台業務估值為5.5億美元。

資宏指出經雙方同意，AGBA亦可全數或部份現金作代價。

康宏去年亦獲AGBA提出收購旗下兩項業務股權，惟在今年6月接獲AGBA通知終止收購要約。今次AGBA擬待美國證交會批准後，向股東寄發有關文件。康宏會待註冊報表可供閱覽時，才向股東派發詳情。待取得所須批准，包括股東批准後，康宏擬促TAG透過實物交派方式，向康宏股東派回適當數量的AGBA普通股。康宏有意據股東在公司股數，按比例以實物分派形式將AGBA股份分派予股東。

AGBA指出今次交易發行每股面值10美元股份，合共發行5,550萬股，又引述TAG總裁吳榮暉指出，有意聯同AGBA發展大灣區內個人理財及健康平台，今次合併交易有助實現數碼轉型，並進一步強化競爭優勢，以吸納新客戶及為夥伴進行融資。