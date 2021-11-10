永利澳門上季經調整物業EBITDA為1017萬美元　轉虧為盈

永利澳門（1128）母公司Wynn Resorts Limited截至今年9月底止第三季業績，其中永利澳門於期內經調整後的物業EBITDA（除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利）為1,017.3 萬元（美元‧下同），去年同期則錄LBITDA約1.12億元。

期內經營虧損為9,537.4萬元，按年收窄55.9%。

就澳門兩個項目分別表現，永利皇宮經營收益為1.81億元，按年增1,052.8%，經調整後的物業EBITDA為1,210萬元，去年同期錄LBITDA為7,760萬元。貴賓賭枱贏額佔轉碼數比率為4.45%，高於預期範圍內的2.7至3%，中場賭枱贏率為21.8%，略低於去年的22%。

另一項目永利澳門方面，經營收益為1.307億元，按年增加154%，經調整後的物業LBITDA為190萬元，按年收窄94.5%；貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.44%，中場賭枱處額為19.7%。

Wynn Resorts, Limited行政總裁馬德承於業績報告內表示，很高興看到，永利拉斯維加斯及Encore Boston Harbor於第三季度的經調整後的物業EBITDA創下新高。隨著近期在創意餐飲服務、拉斯維加斯的新會議設施及優化娛樂場會員計劃等方面的投資，我們的北美業務將迎來絕佳的前景。儘管澳門在復甦道路上的步伐時快時緩，但有信心隨著步入2022年，澳門將受益於消費需求的恢復。