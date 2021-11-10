領展近60億購柴灣及紅磡物業　債務對資產比率升至23.6%

領展（0823）早前收購位於澳洲悉尼的3座地標零售物業50%股權，總代價逾31億元。今日（10日）再宣布，分別以27億元及31.2億元，即總代價58.2億元，向怡和集團收購兩幢分別位於柴灣及紅磡的停車場/汽車服務中心及倉庫物業，收購價較該等物業於今年10月22日的估值總額60.81億元折讓4.3%。

成交後領展將與在香港代理平治汽車的知名汽車經銷商仁孚行，為該兩項物業各自簽訂租務協議及續租安排．由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業而言，現有租約將於2022年6月30日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，每次續租三年為期限的租約。

根據柴灣物業租約，租金將為每月731.3萬元，自2022年7月1日開始，則為每月793.5萬元；據紅磡物業租約，首年租金為每月796.2萬元，惟於每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日之每個週年日生效。

領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據領展截至2021年9月30日的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由21.6% 上升至23.6%。領展行政總裁王國龍相信，收購能為集團帶來穩定的現金流及穩步上揚的租金收益。零售物業仍然是領展的核心業務，同時正逐步增加其他具增長潛力的資產，以進一步優化物業組合，並增強組合的抗逆力和生產力。