騰訊季績｜劉熾平︰「元宇宙」概念很大　騰訊具多方面技術建構

騰訊（0700）今日公布第三季業績，晚上公司主席馬化騰、總裁劉熾平等管理層出席電話會議。

對於「元宇宙」概念，劉熾平認為這是非常熱門、很大的概念，對此感到十分興奮，相信對現有的行業帶來很好的機會。他相信，騰訊有非常多方面的技術去構建「元宇宙」概念，不單在遊戲方面有豐富經驗，而且在技術、引擎、AI、數碼經濟、連接用戶等方面存在優勢。

對於元宇宙，騰訊認為有不同的途徑實現，但要從哪一條去實現，目前尚沒有很完美的答案。不過，公司認為遊戲將會是實現元宇宙的其中一項，將透過把物理世界和虛擬世界無縫結合，由用戶運營的社區利有現有社交網絡，建立及面向元宇宙。

至於在元宇宙的監管方面，劉熾平認為全球不同市場有著不同監管條件，而中國的監管十分明顯，但相信只要用戶體驗合規，預計中國對元宇宙的態度是支持的。

中國遊戲行業當前挑戰屬暫時性

被問到有關中國針對未成年人的遊戲監管，管理層相信有關措施不會擴展到成年人，又認為行業適應有關法規後，影響將會隨時間減弱。管理層又指，當前中國遊戲行業的挑戰是暫時的，並透露公司有大量的遊戲準備發布。

對於未來整體的監管環境，騰訊首席戰略官James Mitchell認為，總體而言中國會有更多監管措施。騰訊在過去幾個月一直追蹤著監管動態，認為未來監管將成為新常態，中國如此，全球如此。

James Mitchell 強調，內地監管背後的考量，應該是促進整個行業發展更加健康，同時讓消費者有更好的保護、保障其私隱，而騰訊將會保持與監管者溝通。管理層相信，當有監管措施出台，整個行業應盡力去滿足，日後再有一些細微的監管，企業再去調整會相對容易。