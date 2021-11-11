金管局周文正：冀提升現有本港數據基建　促數據共享

《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，是次以研討會主題為「FinTech - 探尋下一個十年」，當中有不同業界專業人士分享及探討香港在金融科技發展的路向及機遇。

與人行就跨境沙盒進行對接

香港金融管理局首席金融科技總監周文正，先闡述金管局近年與人民銀行之間就有關跨境金融科技的工作。他指出金管局目前正與人民銀行進行多個合作項目，包括上周公布的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」，其用一個區塊鏈的模式處理；並提及「貿易聯動」如何便利貿易企業發展。雖然金融業佔本港GDP比重逾20%，但他提醒相比之下，貿易等相關行業佔GDP比重更甚於金融業。

除了上述其中兩個合作項目之外，還有與內地進行的「跨境沙盒」，雙方已同意通過「聯網」方式對接。對接後，中港合資格的金融機構及科技公司，可以透過「一站式」平台，就其跨境金融科技項目於兩地進行同步測試，在新產品推出市場前預早獲得監管機構的反饋和用戶意見，加快推出金融科技產品的速度和減低開發成本。

香港金融管理局首席金融科技總監周文正，先闡述金管局近年與人民銀行之間就有關跨境金融科技的工作。（羅國輝攝）

周文正又補充，本港金融機構及中小企獲取金管局所發的牌照確實不容易，因為金管局需要達成一些國際認可的監管要求。若某些公司獲取牌照之後在東南亞的國家頗受歡迎，可媲美作一個「金漆招牌」，冀大家不要浪費機會。

稱銀行業在過去5年在金融科技已有明顯進展

提起金融科技，另一個不能忽視的話題一定非大數據莫屬。周文正表示，今年6月金管局公布的「金融科技2025」計劃，「商業數據通」正是重點項目之一。該計劃的大藍圖包括五大主要範疇，其中最重要的就是以大數據為本的基建，旨在促使不同的機構能夠安全地分享數據，其中「商業數據通」於上周完成了兩期概念驗證，正式進入一個前期。

《香港01》聯同「巨子ICON」於今日（11日）合辦首屆「金融科技前瞻研討會」，是次以研討會主題為「FinTech - 探尋下一個十年」，當中有不同業界專業人士分享及探討香港在金融科技發展的路向及機遇。（羅國輝攝）

周文正形容金融科技推行初期是「摸著石頭過河」，「過往金管局推出的項目並非一個完備方案，要仔細思考數年才推出，但在科技快速發展下根本不能再用這種模式來安排，因為到時候就會好快落後」。有見及此，金管局在金融科技領域上的首五年，每隔幾個月就推出新措施如轉數快、儲值支付牌照、虛銀等等，過去五年發現有部份銀行開始「Fintech起來」，步伐固然有所不同，惟他指出這只是配套問題。

周文正續指，金管局將要求全部銀行一同啟動金融科技，配合數據基建、人才、兩個層面措施「拍住上」、Virtual Lab等等環環相扣，需要互相配合。他強調，金管局的角色希望透過提升香港現有的數據基建，並建立新基建，包括「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，在取得數據所有者同意的前提下，促進數據共享。

他又引述近日金管局推出的短片宣傳，影片中的例子亦非常貼地，希望就數據基建來「落地」幫忙一些中小企業。

【網上直播】金融科技前瞻研討會 ——「FinTech-探尋下一個十年」