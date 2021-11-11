余偉文：中國或正面臨歷史上最大規模老齡化浪潮

香港金融管理局總裁余偉文出席《第十一屆年度中國經濟國際研討會》時表示，根據全國人口普查數據，去年65歲以上的老年人口已佔總人口的13.5％達到1.9億。跟聯合國認為的14%老齡化社會門檻相近；至於內地總和生育率亦低於1.5的國際認可警戒線，只有1.3。
余偉文引述内地官方公布今年上半年新生人口統計，13個省份出生人口的數字按年跌17.2%，由於醫療技術進步及生活水平提高，人類平均壽命比以往長，加上生育率下降，讓包括内地等不少經濟體，都面臨人口老化問題的挑戰，人口專家預計中國總人口在今年或出現負增長。
他表示，中國正或面臨歷史上最大規模的老齡化浪潮，而人口老化會對經濟增長速度放緩有著潛在的影響、亦會令繼續創新的能力下降、投資需求逐漸減以及收入分配惡化等。
他又指從2008至2009年以來，人民銀行已經跟38個國家地區的央行共簽訂了將近3.1萬億人民幣的貨幣互換協議；並在過去20多年對60多個國家一共600億美元債務進行重組，並直接減免了約220億美元債務，佔債務重組約37％。
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