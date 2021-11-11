德勤料政府財赤大幅降至4億元　建議3項措施促大灣區內企業合作

財政司司長陳茂波日前預告，現財政年財赤將較年初預測時大減。具體數字財爺並無透露，不過有會計師事務所預期，現財年財赤僅為4億元。

德勤預計香港特區政府2021/22財政年度將錄得4億元赤字，遠低於財政司司長於2月時估計的1,016億元赤字。受惠於印花稅和賣地收入高於預期，加上整體政府支出較原先估算為低，預料本年度財政狀況將會較預期理想。

賣地收入增加 財政狀況前景正面

根據德勤的最新預測，雖然本財政年度首六個月（2021年4月至9月）的赤字達1,157億元，但下半年（2021年10月至2022年3月）將錄得1,153億元的盈餘。預計截至2022年3月底，財政儲備將為9,274億元，相當於16.8個月的整體開支。

據資料顯示，計及上周中環海濱商業地獲恒地（0012）以508億元投得，年內政府來自賣地收益已達到883.18億元，連同截至10月底，來自發展商補地價收益400億元，單是地價收入已達到1,283億元，較政府原來預期的金額高出逾300億元。

聚焦推動大灣區及可持續發展

隨著大灣區成為香港經濟的新增長引擎，德勤建議推出三項政策及措施以促進區內企業和人才加深合作，包括擴大研發支出稅務扣減的適用範圍至在大灣區進行的相關研發活動、設立大灣區指定研發機構名單以促進區內創新科技發展的協同效應、擴大教育開支扣減予香港市民以鼓勵人才流動，特別是有志於大灣區發展事業的年輕人。